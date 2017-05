Engelliler için atlı terapi

Buca Belediyesi’nin zihinsel ve fiziksel engelli vatandaşların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini arttırabilmesi için başlattığı Hippoterapi programı yoğun talep görüyor. İzmir Atlı Spor Kulübü’nde bulunan eğitimli atlar ve ponylerle gerçekleştirilen tedavi programıyla engelli vatandaşlar denge, koordinasyon, iletişim, hareket ve duyu motor fonksiyon bozuklukları için tedavi görüyorlar.

Buca Belediyesi’nin İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü işbirliğiyle hayata geçirdiği atla terapi programında (Hippoterapi) haftanın 4 günü, günde 2 saat zihinsel ve fiziksel engelli, down sendromlu ve otizmli vatandaşlara atlar ve ponylerle terapi uygulanıyor.Atın sırt hareketlerinin kullanılmasıyla engelli bireylerin fiziksel kabiliyetlerinin iyileştirilmesini, aynı zamanda psikolojik ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilebilmesini amaçlayan Hippoterapi programı haftada 10 engelli vatandaşa şifa sunuyor.Engelli bireylerin; kas tonusu, denge, koordinasyon, iletişim, duyu motor fonksiyon, postüral asimetri, zayıf postüral kontrol ve hareket bozuklukları gibi sıkıntılarını gidermede destek sağlayan Hippoterapi programı vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Atlarla bütünleşip duygusal bağ kuran engelli vatandaşlar, at sırtında yaptıkları egzersizlerle fiziksel gelişimlerine yön veriyorlar.Mart ayı sonuna kadar devam edecek program her Salı, Perşembe ve Cuma günü saat 10.00-11.00, Çarşamba günleri ise 14.00-15.00 saatleri arasında yürütülüyor.Hippoterapi programı için Buca Belediyesi Şirinyer Engelli Merkezi’ne başvuruda bulunup, kayıt yaptırmak yeterli oluyor.