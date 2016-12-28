Engelliler, yılbaşı hediyelerini elleriyle yaptı

Buca Belediyesi’nin engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını sağlamak için açtığı ücretsiz ahşap boyama kursunu yeni yıl heyecanı sardı

7/24 hizmet veren Şirinyer Engelliler Merkezi’nde haftanın 5 günü ahşap boyama kursuna katılan 93 kursiyer eğlenerek öğrenmenin yanında, sevdiklerine armağan edecekleri yılbaşı hediyelerini kendi elleriyle yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Engelsiz bir kent yaratma hedefiyle yürüttüğü çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi’nin Şirinyer Engelliler Merkezi’nde ücretsiz olarak verdiği kurslar devam ediyor. Merkezde engelli vatandaşların el becerilerini geliştirmeleri için açılan ahşap boyama kursu yoğun ilgi görüyor.



Haftanın 5 günü gruplar halinde ahşap boyama eğitim alan 93 engelli vatandaş, yeni bir şeyler öğrenmenin ve yepyeni dostlar kazanmanın yanında yaklaşan yeni yıl heyecanını yaşıyor.

Kurs malzemeleri de belediye tarafından karşılanan engelli vatandaşlar, sevdiklerine yeni yılda armağan etmek üzere kendi elleriyle yaptıkları eserlerini tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Tepsiler, hediye kutuları ve resim çerçeveleri engelli vatandaşların yarattığı muhteşem eserler arasında yer alıyor.



“EVDEN ÇIKIP SOSYALLEŞİYORUZ”



Kurslarda bir şeyler öğrenmenin yanı sıra yeni arkadaşlar edindiklerini söyleyen engelli vatandaşlar, kurslar sayesinde evden çıkarak sosyal hayata katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını, hediyeler yaparak aile ve sevdiklerinin yüzlerini güldürdüklerini dile getirdi.



