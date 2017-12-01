Engellilerle birlikte pedal çevirecekler

Dünya Engelliler Günü’nde görme engellilerle birlikte pedal çevirmeye hazırlanan Eşpedal Derneği, ‘Görme engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasındaki mesafeleri birlikte aşacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla pazar günü yapacağımız Tandem Bisiklet Korteji’ne büyük bir katılımın olmasını ve bu sayede engellilerin durumuna daha çok dikkat çekmek istiyoruz’ dedi

Ali Budak- Dünya



Herkesi katılmaya davet ediyoruz



Eşpedal Derneği hakkında bilgi veren gönüllü Gündüz Altıok, ‘Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında ilan etmiş olduğu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, her sene birçok ülkede engelliğe ilişkin sorunlara dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenlenerek toplumda bir farkındalık sağlanmaya çalışılıyor. Eşpedal Derneği olarak bizler de Türkiye'nin birçok şehrindeki temsilciliklerimizle birlikte 3 Aralık Pazar günü eş zamanlı olarak Tandem



‘Aramızda mesafe yok’



Eşpedal Derneği’ni ‘Eşpedal, engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasındaki mesafeleri birlikte pedallayarak aşan bir dernek’ olarak tanımlayan Altıok, şöyle devam etti: Doğa ve insan arasındaki etkileşimin en sade, en doğal haliyle bisiklet üzerinde hissedildiğini göstermeye çalışıyoruz. Şehirlerde uygulanan yanlış mimari düzenlemeler sebebiyle engelli bireylerin erişilebilirlik problemini tandem bisikletleri aracı kılarak aşmaya çalışıyoruz. Birlikte şehir içi ve şehirlerarası yolculuklara çıkıyoruz. Kamp yapıyor ve doğayı deneyimliyoruz. Birlikte zaman geçirdikçe, hassasiyet sonucu gelişen tutum farklılıkların yerini gerçek dostluklar alıyor. Bu dostluklar topluma örnek teşkil ederek, toplumun engelliğe yönelik yanlış bakış açısını değiştiriyor. Üstelik tüm bunları yüksek bütçelerle, büyük kaynaklarla değil, oldukça basit ve sürdürebilir bir araç olan bisiklet ile gerçekleştiriyor.



Eşpedal’ın amacı?



Erişilebilirlik standartlarına uygun bir biçimde düzenlenmeyen kent mimarisi sebebiyle, engelli bireylerin yaşamakta oldukları şehirlerde bağımsızca hareket edemediği gerçeğinden yola çıktıklarını aktaran Altıok, ‘Tandem bisikleti aracı kılarak engelli bireylerin yaşadığı şehrin kent yaşamını, doğasını, kültürel değerlerini tanıması, şehirlerarası yolculuklar yaparak başka şehirlerin de doğası ile kültürel değerlerini keşfetmesi ve bunun yanı sıra daha fazla insanla etkileşimde bulunuluyor. Sosyal hayata aktif biçimde katılım göstermesi temel amacımız olarak ifade edilebilir. Toplumsal boyutuyla ise; engellilik konusunda bilinç kazanılması, hassasiyet sonucu gelişen tutum farklılıklarının yerini gerçek dostlukların alması ve bu dostlukların tüm topluma örnek teşkil etmesini hedefliyoruz’ diye konuştu.



Eşpedal fikri nasıl çıktı?



Eşpedal, tandem olarak adlandırılan ve iki kişinin birlikte eşgüdümlü şekilde kullanımı için tasarlanan bir bisiklet aracılığı ile görme engelli bireylerin bisiklet sürebilmesi fikrinden ortaya çıkmıştır. Bisiklet kullanım kabiliyeti yüksek ve sorumluluk sahibi bisikletçi dostlarımız ile görme engelli arkadaşlarımızı, derneğimiz bünyesinde bulunan tandem bisikletler üzerinde buluşturarak şehiriçi ve şehirlerarası turlar düzenleniyor. - Dünya Engelli ler Günü’nde görme engelli lerle birlikte pedal çevirmeye hazırlanan Eşpedal Derneği, bu yıl daha büyük katılım ve daha çok ses vererek engelliler konusunda dikkat çekerek, 3 Aralık Pazar günü saat 15’de Cumhuriyet Meydanında basın açıklamasında bulunacak.Eşpedal Derneği hakkında bilgi veren gönüllü Gündüz Altıok, ‘Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında ilan etmiş olduğu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, her sene birçok ülkede engelliğe ilişkin sorunlara dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenlenerek toplumda bir farkındalık sağlanmaya çalışılıyor. Eşpedal Derneği olarak bizler de Türkiye'nin birçok şehrindeki temsilciliklerimizle birlikte 3 Aralık Pazar günü eş zamanlı olarak Tandem Bisiklet Korteji düzenleyerek bu özel günde farkındalık yaratmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Geçen sene ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz kortejimize tam 150 bisikletli katılım göstererek destek olmuş ve bizleri oldukça memnun etmişti. Bu sene daha yüksek bir katılım ile bu korteji büyütelim ve geleneksel hale getirelim istiyoruz. Pazar günü de herkesi kortejimize katılmaya davet ediyoruz’ dedi.Eşpedal Derneği’ni ‘Eşpedal, engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasındaki mesafeleri birlikte pedallayarak aşan bir dernek’ olarak tanımlayan Altıok, şöyle devam etti: Doğa ve insan arasındaki etkileşimin en sade, en doğal haliyle bisiklet üzerinde hissedildiğini göstermeye çalışıyoruz. Şehirlerde uygulanan yanlış mimari düzenlemeler sebebiyle engelli bireylerin erişilebilirlik problemini tandem bisikletleri aracı kılarak aşmaya çalışıyoruz. Birlikte şehir içi ve şehirlerarası yolculuklara çıkıyoruz. Kamp yapıyor ve doğayı deneyimliyoruz. Birlikte zaman geçirdikçe, hassasiyet sonucu gelişen tutum farklılıkların yerini gerçek dostluklar alıyor. Bu dostluklar topluma örnek teşkil ederek, toplumun engelliğe yönelik yanlış bakış açısını değiştiriyor. Üstelik tüm bunları yüksek bütçelerle, büyük kaynaklarla değil, oldukça basit ve sürdürebilir bir araç olan bisiklet ile gerçekleştiriyor.Erişilebilirlik standartlarına uygun bir biçimde düzenlenmeyen kent mimarisi sebebiyle, engelli bireylerin yaşamakta oldukları şehirlerde bağımsızca hareket edemediği gerçeğinden yola çıktıklarını aktaran Altıok, ‘Tandem bisikleti aracı kılarak engelli bireylerin yaşadığı şehrin kent yaşamını, doğasını, kültürel değerlerini tanıması, şehirlerarası yolculuklar yaparak başka şehirlerin de doğası ile kültürel değerlerini keşfetmesi ve bunun yanı sıra daha fazla insanla etkileşimde bulunuluyor. Sosyal hayata aktif biçimde katılım göstermesi temel amacımız olarak ifade edilebilir. Toplumsal boyutuyla ise; engellilik konusunda bilinç kazanılması, hassasiyet sonucu gelişen tutum farklılıklarının yerini gerçek dostlukların alması ve bu dostlukların tüm topluma örnek teşkil etmesini hedefliyoruz’ diye konuştu.Eşpedal, tandem olarak adlandırılan ve iki kişinin birlikte eşgüdümlü şekilde kullanımı için tasarlanan bir bisiklet aracılığı ile görme engelli bireylerin bisiklet sürebilmesi fikrinden ortaya çıkmıştır. Bisiklet kullanım kabiliyeti yüksek ve sorumluluk sahibi bisikletçi dostlarımız ile görme engelli arkadaşlarımızı, derneğimiz bünyesinde bulunan tandem bisikletler üzerinde buluşturarak şehiriçi ve şehirlerarası turlar düzenleniyor.