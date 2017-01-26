Engelsiz Hobi Bahçeleri'nde hasad başladı

Buca Belediyesi'nin “Engelsiz Buca" yaratma çalışmaları sonucunda oluşturduğu “Engelsiz Hobi Bahçesi" kış sezonunun ilk hasadını yaptı. Zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların yanı sıra Alzheimer hastalarının toplumsal yaşama katılımına yönelik hayata geçirilen projede, bahçelerindeki kışlık sebzelerine gözleri gibi bakan engelli vatandaşlar emeklerinin karşılığını aldı. Engelliler, kendileri için özel olarak oluşturulan bahçelerden kendi elleriyle büyüttükleri ürünlerini toplamanın keyfini yaşadı

Buca Belediyesi'nin örnek projelerinden biri olan Engelsiz Hobi Bahçeleri'nde kış sezonu hasadı başladı. İki etap halinde 14 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen, engelli vatandaşların tarımla buluşmasını ve toplumsal yaşama katılımını amaçlayan Engelsiz Hobi Bahçeleri'nde yazlık ve kışlık olarak sebze dikimi yapan engelli vatandaşlar ürünlerine gözü gibi bakıyor. Buca Belediyesi Engelliler Merkezi'nin özel donanımlı araçlarıyla haftada üç gün hobi bahçesini ziyaret eden engelli vatandaşlar toprakla buluşup, hem eğitim görüyor hem de mevsimlik sebzelerinin bakım ve dikimini yapıyor. Kendi elleriyle diktikleri sebze ve meyve fidelerine gözleri gibi bakan engelli vatandaşlar, kullanımlarına uygun olarak düzenlenen alanda tarımla ilgilenip, ürün yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Kış aylarının başlamasıyla harekete geçen vatandaşlar, Buca Belediyesi Engelli Merkezi'nin desteğiyle bahçelerine gidip, marul, havuç, karnabahar ve turp fidelerini dikmişti. Zaman içinde hobi bahçelerini sık sık ziyaret edip, büyüyüp, gelişen sebzelerine bakım yapan engelli vatandaşlar bugün hasat heyecan yaşadı. Ürünlerini kendi elleriyle toplayıp, topraklarına bakım yapan vatandaşlar kendilerini doğayla buluşturup, tarım yapabilmelerine olanak yaratan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür etti.

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