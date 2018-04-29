Enginar festivaline tam not

4. Uluslararası Urla Enginar Festivali üreticinin yüzünü yine güldürdü. Festivalde konuklara ürünlerini sergileme ve satma imkanı bulan Urlalı üreticiler, Belediye Başkanı Sibel Uyar’a kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür ettiler

Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılınç. 4. Kez düzenlenen Enginar Festivali’nin Urla çiftçisi ve Türk çiftçisi için örnek olduğunu söyledi. Kılınç, şunları söyledi:

“Yöremizde yetişen bu ürün Akdeniz yöresinin diğer illerinde, ilçelerinde yetişme şansına sahip. Dolayısıyla biz bunu İzmir’de Türkiye’de ilk defa başlatan bir örgüt olarak Urla Belediyesi ile beraber çalıştık, başardık. Çok mutluyuz. Geçmiş yıllarda yani iki yıl öncesine kadar 1500 dönümlük bir ekim alanı vardı. Şimdi 3500 dönüme çıktı. Dolayısıyla halkımızın çiftçimizin cebine giren para da, epey miktarda arttı. Biz bu sene yaklaşık olarak 35 milyon adet kelle yani tahmin ediyoruz 350 milyon dönümden bunun parasal değerini ortaya koyarsak bu müthiş bir gelir Urla çiftçisi için. Geçmiş yıllarda Urla bağıyla, domatesiyle, bamyasıyla meşhurdu şimdi enginar ile meşhur olmaya başladık. Bamyamızda var ama ağır ve çok işçilik isteyen bir ürün olduğu için enginar kadar revaçta değil. Bizim bu iki ürünümüz çok kıymetli. Urla tarihinde hiç böyle güzel bir katılım görmedi, yüzbinleri karşılayacağız, uğurlayacağız. Fevkalade bir katılım var.”

Tanıtım için çok büyük fırsat

Enginar Festivaline katılan üretici temsilcileri ve üreticilerin görüşleri ise şöyle:

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Pazarlama Tanıtım Sorumlusu Özgür Şakar:

“Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yaklaşık 52 yıllık bir kooperatifiz biz. Enginar Festivali açıkçası Urla’nın tanıtımında büyük bir rol oynuyor. Festivale katılan kitle turlarla geliyor fazla derecede. Her geçen gün artan bir kitle. Bizim için ve Urla’daki diğer tüm üreticiler için çok önemli bir festival. Bu noktada devamının gelmesini istiyoruz. Urla Belediyesi de bizim kooperatifimizin de bir ortağı olduğu için bizim tanıtımımızda da çok önemli bir rol sağlıyor. Festivalden çok memnunuz. Çok yoğun çok güzel. Kooperatif olarak kendi zeytinyağlarımız var çiçek üretimi yapıyoruz, süs bitkisi dış mekan ve onların tanıtımını yapıyoruz. Kooperatif bünyesinde de kendi zeytinyağlarımız var onların tanıtımını yapıyoruz. “

Çiftçiler;

Sadık Yücel Şengezer: (Çiftçi)

“40, 45 yıldır Urla’da en eski enginarcıyız. Satışlarımız geçen yıla oranla daha iyi. Ciddi bir talep var. Memnunuz. Çok uzun yıllardır enginarcılık yapıyoruz. Kendimiz üreticiyiz. Urla’nın baya bir potansiyel arttı. Geçen yıllara göre ürün dikimi fazlalaştı. Festivalin bizlere katkıları çok büyük. Bizi çok rahatlatıyor. Ürünlerimizi bol miktarda satıyoruz. Ekonomik olarak çok faydalanıyoruz. Biz de mutlu oluyoruz. Dün 2 bin kadar enginar sattık bugünde hedefimiz altı yedi bin. Festivalin son gününde ise 15- 20 bin.”

Kemal Güler- (Esnaf).

“Festivale uygun bir ürün geliştirdik. Bizim İşimiz pastacılık, dondurmacılık. Enginarlı dondurma yaptık. Yüzde yüz doğaldır. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Keçi sütünden yapıyoruz. Ve enginarın göbeğidir. İnsanların beğenmeme ihtimali de yüzde sıfır. Türkiye’de ilktir. Satışlarımız her sene biraz daha katlanıyor. Sağ olsun belediye başkanımız. Urla esnafı çok çok memnun.”

Onur Kıpkıp: Çiftçi)

Belediye Başkanımızın yapmış olduğu güzel bir çalışma oldu. Urla çiftçilerinin hasat sonunda enginarını değerlendirmesi açısından, dışarıdan gelen insanlar için renkli bir festival oldu. Bizlerde kendi mallarımızı değerlendiriyoruz. Festivalden memnunuz. Dün beş bin enginar sattık. Festival sonuna kadar 30 bin adet satmayı düşünüyoruz. Hem enginarı kendimiz dikiyoruz, hemde başkalarına dikmeleri için tavsiye de bulunuyoruz. Hem bahçelerimiz genişliyor hem de çalışma arkadaşlarımız artıyor. Sezonluk olarak her festival senesinde üretim olarak 50 bin arttırmaya çalışıyoruz. “

Burçin Deri (Çiftçi )

Dört yıldır enginar festivaline katılıyorum. Çok büyük bir artış var. Geçen yıla göre bu yıl ikinci günümüzde olmamıza rağmen fazla artış var. Enginar oranı biraz daha arttı. Kolaylık açısından vakumlu denen ürünü çıkardık. saklama açısından hem de sağlık bir şekilde tüketilebilir. Satışlarımızda yüzde 70 yüzde 80 oranında artış var. Enginarı 7 tane 10 liraya vakumlu temizlenmiş olarak ta 6 tanesi 10 liraya satıyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Urla için yararlı bir şey oldu. Teşekkürler.”

Hüseyin İdemen: (Çiftçi) Enginarı 10 senedir üretiyoruz. Belediye Başkanımız seçildikten sonra dört senedir yapılıyor burada festival. Sakız enginarının halkımıza iyice tanıtılmasını istiyoruz. Festivalden çok memnunuz.”

Zeynep Şenay Gül: (Çiftçi) Doğma büyüme Urlalıyım. memleketimizle gurur duyuyoruz. Urlamızın havasını, suyunu, toprağını çok seviyoruz. Çok güzel iştik.”

Sevim Direk: (Çiftçi) 3 senedir festivale katılıyorum. Tarlamızda ürünlerimiz kalmıyor. Bu etkinliği yaptığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Tülin Karabin: (Çiftçi) Urla için bu festival çok güzel ve önemli hale geldi. Eskiden 15 dönüm alana enginar dikerdik. Şimdi 30 dönüme çıkardık. Oldukça coşkulu, hevesliyiz. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’a minnettarız çiftçiler olarak. Urla’ya kadın elinin değdinini düşünüyorum.