Entegrasyon çalışmaları başlamazsa, yeni Torbalı örnekleri yaşanabilir

Halkların Köprüsü Derneği, Torbalı'da linç girişimine uğrayan mültecilere dayanışma ziyaretinde bulunurken, Dernek Başkanı Cem Terzi, entegrasyon çalışmalarının başlamaması durumunda yeni Torbalı örnekleri yaşanabileceğini vurguladı.
Torbalı'nın Pamukyazı mahallesinde geçtiğimiz hafta, çocuklar arasında başlayan kavga büyümüş, bölgeye tarlalarda çalıştırılmak üzere getirilen yüzlerce Suriyeli mülteci, yaşadıkları linç girişimi karşısında eşyalarını almadan kaldıkları evleri ve çadırları terk etmek zorunda kalmıştı.
Bıçakların ve demir sopaların kullanıldığı linç girişiminin ardından bir kez daha yollara düşen mülteci ailelerin bir kısmı yakındaki köylere yerleşirken bir kısmı da çevre ilçelere ve Aydın'a gitmek durumunda kaldı. Köylere yerleşen mülteci ailelerin bazılarının çadırları olmadığı için şu anda açıkta yaşıyor ve eşyaları olmadığı için zorluk içindeler.
Halkların Köprüsü Derneği, Torbalı'ya giderek hem Suriyeli mültecilere dayanışma ziyaretinde bulundu hem de yerel yetkililerle görüştü. İlk ağızdan yaşanan saldırıyı dinleyen dernek üyeleri, ayrıca yanlarında getirdikleri gıda, giyim ve temizlik malzemelerini de mültecilere verdi. Dernek üyeleri daha sonra Torbalı Kaymakamı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile görüşerek durum hakkında bilgi aldı. Halkların Köprüsü Derneği üyeleri, ileride benzer olayların yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarına devam edeceklerini açıkladılar. Dernek, bir çocuk şenliği ve mahalle toplantıları ile Türkiyelileri ve Suriyelileri bir araya getirerek ortak çözüm arayışına girecek.
'Gerilimi azaltacak çalışmalar yapacağız'
Gözlemlerini aktaran Dernek Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, Torbalı'daki mülteci ailelerin yalnız olmadığını belirterek "Kalan mülteciler tedirgin durumdalar. Evlerinden çıkamıyorlar. Mültecilerin yaşadığı korkulu anların etkilerini azaltmayı ve acil ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız, önceliğimiz bunlar. Toplumcu psikologlarla görüşüp yerelde gerilimi azaltacak etkinlikler düzenlemeye çalışacağız. Yeni bir çatışmalı duruma sebebiyet vermeden sahada olmaya devam edeceğiz. Bizim gördüğümüz kadarı ile maalesef Kızılay ve BM henüz bölgeye gelmemiş. Yerel yetkililer ise olayın basın tarafından abartıldığını, linç girişiminden ziyade mahalle kavgası olduğunu söylediler. Güvenlik sorunu olmadığını dile getirdiler. Biz de kendi gözlemlerimizi anlattık." dedi.
'Dün Torbalı yarın başka bir yer'
Çocuk kavgasından linç girişimine giden sürecin arkasında 5 yıllık bir birikim olduğunu dile getiren Terzi şunları söyledi: 'Misafir' gözüyle bakılan insanların kalıcı olduğunun farkına varan ve onların varlığından dolayı olumsuz etkilendiğini düşünen insanlar var. İşsizliğin ve kiraların artması Suriyelilere bağlanıyor. Türkiyeliler, Suriyelileri avantajlı görürken, Suriyeli değil avantaj, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gelecek kaygısı içindeler. Mülteci meselesine başta statü olmak üzere bir çözüm bulunmazsa ve bu devlet olarak halkla paylaşılmazsa bu tür gerilimler kaçınılmaz olur. Dün Torbalı'da oldu, yarın başka bir yerde olur. Dün çocuk kavgasından çıktı, yarın komşu kavgasından, işçi kavgasından çıkar. Mülteciler, sürekli olarak gereksiz yere siyasi nesne olarak kullanılıyor ve bunlar da toplumun aklını karıştırıyor. Torbalı devasa sorunun küçük bir kısmı.