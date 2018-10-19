Erdoğan'a özel giriş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İzmir'deydi. Konak'taki Sabancı Kültür Merkezi'nde Dokuz Eylül Üniversitesi'nin organizasyonuna katılacak Erdoğan için Sabancı Kültür Merkezi'nin arkasında yeni bir geçiş açıldı

Erdoğan'a özel giriş
19 Ekim 2018 Cuma 09:12

Süleyman Gülen- Dün Konak Sabancı Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından hummalı bir çalışma vardı. Sabancı Kültür Merkezi'nin otoparkına arkadan giriş için kaldırım söküldü ve asfalt dökülerek yeni bir yol açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmeden orada herhangi bir çalışma olmaması ve Cumhurbaşkanı'nın geleceği günün arifesinde böyle bir çalışmanın yapılması Cumhurbaşkanı sayesinde yeni bir yol kazandık dedirtti. Kültür Merkezi'in arka girişi artık İzmirliler'in kullanımına açık olacak.

Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #recep tayyip erdoğan
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