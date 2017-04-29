Erdoğan'ın mitingi sonrası kaybolan engelli bulundu

İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan ve 18 gündür kendisinden haber alınamayan 44 yaşındaki engelli Fatih Aslan, bulunarak ailesine teslim edildi.



Çiğli'deki Harmandalı semtinde bulunduktan sonra polise teslim edildiği, daha sonra da Karşıyaka'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Güçsüzler Evi'ne yerleştirildiği öğrenilen Aslan'a, ismini doğru telaffuz edemediği için bir süre ulaşılamadı.



Aslan'ın güçsüzlerevi yetkililerine Kınıklı olduğu söylemesi üzerine, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.



Daha önce babası Mehmet Aslan tarafından kayıp başvurusu yapılan engelli, ailesine teslim edildi. Kavuşma anında aile fertleri sevinç gözyaşları döktü.



Aslan, Kınık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Gündoğdu mitingine gidecek olan otobüse bindikten sonra kayıplara karışmıştı.



