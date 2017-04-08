Erdoğan İzmir'e geliyor, mitinge katılım 'zorunlu'!

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki 'evet' mitingine katılacak, taşeron çalışanlarına bir günlük idari izin vereceğini duyurdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın İzmir'deki 'evet' mitingine katılacak, taşeron çalışanlarına bir günlük idari izin vereceğini duyurdu.



Katılım zorunlu



CHP'den tepki geldi

16 Nisan'daki referandum öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yaptığı mitinglerle evet çağrılarını yinelerken, kamu kurumları da mitinglerin kalabalık geçmesi personellerine çağrılarda bulunuyor. 9 Nisan'da İzmir'de de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Yıldırım'ın katılımı ile Gündoğdu Meydanı'nda miting yapılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliği de çıkardığı görevlendirme yazısı ile taşeron çalışanlarına mitinge katılımın zorunlu olduğunu belirtti.Görevlendirme yazısı üniversitenin bütün birimlerine ve hastanesi de gönderildi. Görevlendirme yazısı gösterilmeden, sözlü bir şekilde hastane yönetimi çalışanlarına bilgilendirme yaptı. Sağlık-İş, hastane yönetimi ile görüşerek mitinge katılım noktasında çalışanlara baskı uygulanmasını kabul edemeyeceklerini dile getirdi. Hastanede şu anda mitinge katılacakların isimleri alınıyor.Hastanede görevli GSG isimli taşeron şirket ise rektörlüğün çağrısını çalışanlara bugün mesaj yoluyla duyurdu. Atılan mesajda kurum görevlendirilmesi belirtilirken, katılımın zorunlu olduğu ve mitinge katılarak imza verenlere de bir günlük idari izin verileceği bilgisi aktarıldı.Mesaj şu şekilde "Çalıştığımız kurum görevlendirmesi neticesinde raporlu, ücretsiz izinli, yıllık izinli ve toplantı saatinde hastanede nöbette olanlar hariç tüm personellerimiz 09.04.2017 tarihinde saat 12:00'de DEÜ Tıp Fak. Dekanlık Otoparkında toplanılacaktır. Katılım zorunlu olup, imza tutanağı karşılığında katılanlara 1 (bir) gün idari izin verilecektir". Mesaj üniversite bünyesinde görevli diğer taşeron şirketler aracılığı ile çalışanlara da yollandı. Bir diğer çağrı yapılan yer ise aynı gün saat 13:0'de rektörlük önü.Görevlendirme yazısı ile ilgili konuşmak için aradığımız Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Cevdet Oral'ın yerinde olmadığı bilgisi verildi. İşçilere mesaj atan taşeron GSG Temizlik Şirketi'nin yönetici ise görevlendirmenin mitingle ilgisinin olmadığını söyledi.CHP İzmir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 9 Nisan Pazar günü İzmir'de yapacağı miting için AK Parti'nin kamu kuruluşları çalışanlarına katılmaları için baskı yaptığını iddia etti. CHP'nin sosyal medyadaki twitter ve facebook hesaplarından yapılan açıklamada, 'İzmir sizin babanızın çiftliği değildir' denildi.İzmir'de 9 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın birlikte yapacakları miting öncesi CHP İl Başkanlığı bugün sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir açıklama yaptı. CHP, mitinge katılmaları için kamu kuruluşu çalışanlarına baskı yapıldığını öne sürdü. Baskı yapılan İzmirlilere hukuki destek verileceği belirtildi.CHP'nin sosyal meyda hesaplarında yayınlanan açıklama şöyle:"AKP, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın katılacağı İzmir mitingi için baskıyla, zorla İzmirlileri mitinge getirmeye çalışıyor. Hastanelerde çalışan taşeron işçiler, memurlar 'İşinize son verilir' tehdidiyle AKP mitingine gelmeye zorlanıyor. Kendi seçmenlerini 'Evet' demeye ikna edemeyenlerin, İzmir mitingi için baskıyla, korkutarak insanları gelmeye zorlamaları normaldir. Vatandaşlarımızın AKP'nin İzmir mitingine gelmeye mecbur bırakılmak istenmesi, AKP'nin nasıl bir çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. İşte İzmir bu baskılara, özgürlüğüne müdahalelere ve parti devletine 'Hayır' diyor. Anlamayanlara için bir kez daha anlatalım. Biz istiyoruz diye değil, İzmir sizi ve amacınızı biliyor. 'Tek adamı' istemiyor ve Hayır diyor. Bu referandumu hala iktidar ve parti seçimleri olarak görenlerden, İzmir'in 'Neden Hayır' dediğini anlamalarını beklemiyoruz zaten. AKP'nin İzmir mitingine katılmaya zorlanan tüm vatandaşlarımızın yanında olacak ve her türlü hukuki desteği vereceğiz. İzmir sizin babanızın çiftliği değildir."