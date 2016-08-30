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    • Erkeklerin Kadınlarda Aradıkları Özellikler

    Kadınlar genel olarak erkeklerin bir kadında ne aradığını ya da neyi çekici bulduğunu merak ederler, sitemizde bunu açıklıyoruz!

    30 Ağustos 2016 Salı 17:46
    Erkeklerin Kadınlarda Aradıkları Özellikler

    Pek çok kadın erkeklerin kadınlarda aradıkları ya da beğendikleri özellikleri merak ediyor. Bunun için piyasaya çıkan dergilerden, internet sitelerinden ya da gazete eklerinden bilgi edinmek için uğraşıyor. Aslına bakılırsa erkekler kadınlarda en çok doğallık, sadelik ve cesaret istiyor. En önemli faktörlerden bir tanesi de bakımlı olunması. Bakım demek illa her dakika makyajlı gezmek ya da fönlü saçları oraya buraya savurmak anlamına gelmiyor. Bakımlı kadın; esasında temiz ve şık kadın anlamına geliyor. Pek çok kadın erkekler yatakta ne ister sorusunun cevabını merak ediyor. Bir erkek kadına yaklaştığı zaman onun kendi kokusunu ya da hafif bir esinti gibi burnuna çalınan hoş kokuyu seviyor. Cinsel açıdan erkeklerin beklentisi ise açıklık. İki taraf için de son derece önemli olan bu faaliyetin sadece erkeğe yüklenmesini birçok erkek itici buluyor. Birçok erkek kadınının yatak odasında özgür ruhlu ve cesur olmasını son derece çekici buluyor.

    Kendi Olan Kadın Güzel Kadındır!

    Aslına bakılırsa kadının içinden geldiği gibi davranması çok önemli. Bu, ilişkilerin dayanak noktası bile olabilir. Hatta erkeği kendine bağlama yollarından biri olarak bile ele alınabilecek kadar önemli. Kadının içten gelen bir coşkunluğa sahip olması ve bunu partnerine yansıtması, erkeği baştan çıkarma yollarının başında geliyor.

    Bu sitede de çeşitli taktikler ve ipuçları kadınlar için hazırlanmış. Hatta bunun eğitimini almak isteyen kadınlar için ücretsiz online eğitim hizmeti ve canlı destek yardımı bile mevcut. bunun dışında eski sevgilinin dönmesi için ya da aşk acısı ile baş edebilmek için çeşitli alternatifler de sunuluyor.

     

     

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