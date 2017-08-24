Erken yaşta evlilik mağdurları çözüm istiyor

ERKEN yaşta evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları sonucu eşleri tutuklanan kadınlar sosyal medyada oluşturdukları “Tek suçumuz sevmek mağdur kadınlar platformu" kapsamında İzmir'de buluştu. Genç yaşta gelin olan kadınlar, eşlerinin cezaevinde olması nedeniyle kendilerinin, çocuklarının ve ailelerin mağdur olduğunu belirterek sorunlarına çözüm bulunmasını istedi

Tükiye'nin farklı kentlerinden çocukları ve yakınları ile İzmir'e gelen 9 erken yaşta evlilik mağduru kadın, Konak Meydanı'nda buluştu. Burada basın açılaması yapan kadınlar 'Erken evlenen 3 bin 800 aile unutuldu mu?', 'Erken evlilik ayrı, tecavüz ayrı yasa aynı' yazılı dövizler açtı. Küçük yaşta evlenenler, haklarında açılan kamu davalarıyla hapis cezası alan eşlerinin cezaevine girmesiyle mağdur olduklarını söyleyen kadınlar adına Denizli'den gelen 21 yaşındaki Mahinur Bilmez konuştu. Bilmez 15 yaşında kaçtığı eşiyle severek bir evlilik yaptığını, eşinin hukuki sürecin tamamlanmasıyla 7 yıl sonra 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Kendisi gibi 3 bin 800 aile bulunduğunu belirten Bilmez, şöyle dedi:



"Eşim şu anda Denizli Kocabaş Cezaevi'nde 'Tecavüzcü' damgasıyla yatıyor. Sosyal medyada kurduğumuz platformda bir araya geldik. Kasım ayında TBMM'ye gelen bizimle ilgili yasa düzenlemesi komisyona geri çekildi. Bize bir söz verilmişti. Tutulsun. Kadın başımıza ortada kaldık. Bu cezalar bizi mağdur ediyor. Evlatlarımızı düşünsünler. Bizim durumumuzdakileri tecavüz suçundan ayırsınlar. Eşlerimizi tecavüzcülerle bir tutmasınlar, kesinlikle erken yaşta evliliğin önünün açılmasını istemiyoruz. Biz vakitsiz sevdiğimizi, hata yaptığımızı kabul ediyoruz. Mevcut 3 bin 800 aile için bir düzenleme getirilsin."



Erken yaşta evlik mağduru diğer kadınlar da sorunlarına çözüm yolu bulunmasını istediklerini, ailelerin üzüntüden zor durumda olduğunu, çocukların babasız büyüdüğünden yakındı. TBMM'de Kasım 2016'da Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel istismar suçundan mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeye yönelik önerge tartışmalara yol açmış daha sonra düzenleme muhalefet ve kamuoyundan gelen tepkiler de dikkat alınarak düzenleme geri çekilmişti.

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