Erzene'de muhtarlık yıllardır aynı ailede

Bornova Erzene Mahallesi Muhtarı Ayşe Müjgan Pakyürek, hiç görmediği dedesinin ve babasının mesleğini yaşatıyor. Pakyürek'ten sonraki muhtarın yine aileden olması isteniyor. 56 yaşındaki Erzene Mahallesi Muhtarı Ayşe Müjgan Pakyürek, "Dedemin mesleğe başladığı tarihi tam olarak bilmiyorum ancak 1953'te vefat etti. Ben kendisini hiç görmedim. Yugoslavya'dan göç edip buraya gelince muhtar olmuş, sonrasında da babama devretmiş, Babam zamanında bir dönem başka birisi aldı muhtarlığı sonra yeniden babama geçti" dedi

Şefika Bal- Pakyürek, girdiği ilk seçimde 8 adayla yarıştığını söyleyerek,1998'de ara seçimle ben muhtar seçildim, 2014 seçiminde karşıma aday bile çıkmadı. Erkek kardeşim de var ama muhtarlığın bana geçmesi için babamın vasiyeti diyebiliriz. Hep beni düşünmüş kendinden sonrası için" diye konuştu.

Muhtarlığı çok seviyorum

Mevcut olan muhtarı değiştirmek istemiyorlar diyen Pakyürek, "Mahallelinin geçmişe saygı olarak muhtarlık konusunda ailemize güveni var. Ben kaç yaşındayım ancak hala insanlar beni Salih Erkoç'un torunu Şevket Erkoç'un kızı olarak tanıyor. Ben onlardan aldığım misyon ve vizyonla bu işi yürütmeye çalışıyorum, çok mutluyum. İnsanlarla bir arada olmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu. Geçmişte zorlukları vardı çünkü yetkiler muhtardaydı diye konuşan Ayşe Müjgan Pakyürek, "Şimdi muhtarın bir yetkisi yok. Önceden kayıtları muhtar tutardı, şimdi nüfus memurlukları tutuyor. Ben önceden mahallenin yüzde 90'ını tanırdım. İnsanlar artık muhtara uğramıyor, ancak bizim burası hala mahalle kültürünü yaşatıyor. Muhtarlığa sohbet etmeye gelenler burada hep var" deyi ekledi.

Pazaryeri sorunu var

Pakyürek, "Mahallenin genel sorunu yok, merkez mahalle olduğu için bir sorun olursa ayıp olur zaten" diyerek, "Yalnızca İzyuva Pazaryeri sorunu hiç çözülemedi. Orada pazar yeri hala yapılamadı, merkez pazarına geldikleri zaman da belediye otobüslerine pazar arabasıyla binemiyorlar. Mahallenin en büyük sorunu budur diyebiliriz" diye ekledi.