ESBAŞ bu yıl yüzde 27 büyüdü

Ege Serbest Bölgesi'nin (ESBAŞ) CEO'su Dr. Faruk Güler kapatılan ve küçülen Delphi için, 'Şirketler kendi ekonomik durumlarına göre karar veriyor. Olduğunuz yerde işinizi yapmakta zorlanırsanız, işinizi daha düzgün hale sokmak istersiniz ve düzen değiştirirsiniz. 2017'de, 2016'ya göre yüzde 26 büyüdük. Haziran sonu itibariyle 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 27 büyüdük. Şirketler bırakıp gitse böyle büyüme olur mu? Amerikalılar ESBAŞ'ı terk etmiyor' şeklinde konuştu

Gamze Geçer-Ege Serbest Bölgesi'nin (ESBAŞ) CEO'su Dr. Faruk Güler son günlerde gündemde olan İzmir'deki Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren araçların elektrik aksamını üreten Delphi fabrikasını kapatma kararı verdiğini ve Delphi yönetiminin fabrikanın 2019'a üretim yapmayacağını işçilere açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Delphi başka bir ürüne kayıyor

Amerikalıların ülkeyi terk ediyor söyleminin çok yanlış olduğunu dile getiren Güler, 'Şöyle dersek doğruyu söylemiş oluruz. Şirketler kendi ekonomik durumlarına göre karar veriyor. Bu Amerika da, başka ülke de olabilir. Olduğunuz yerde işinizi yapmakta zorlanırsanız, işinizi daha düzgün hale sokmak istersiniz. Doğru bir Delphi olayı var. Delphi'nin burada 2 tane şirketi var. Bu iki şirketten birisi işini tümden değiştiriyor. Yani yapmakta olduğu işi bırakıp daha teknolojik ürünlere geçmek üzere şirketi yeniden yapılandırıyor. Diğeri ise zaten teknolojisi yüksek bir ürün yapıyor. Bunun ismi Delphi Technologies, bunları iki ayrı şirketin iki ayrı fabrikası gibi düşünün. O devam ediyor ve büyüyor. Yalnız araştırma mühendisi 75 kişi düşünün, fabrikada yüzlerce adam çalışıyor. Onlar devam ediyor. Fakat katma değeri düşük olan diğer fabrikaysa artık bu sektörde olmamaya karar verdi. Hatta adını da değiştirdi. Tamamen başka bir ürüne kayıyorlar. Elektrikli arabalar için parça yapma işine giriyorlar. Dolayısıyla ciddi şekilde dünyanın her yerinde organizasyon yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

2017 yılına göre yüzde 27 büyüdük

Burada 2.500-2.700 insanın çalıştığı zamanların olduğunu, hala çalıştıklarını ama 500 kişi olduğunu belirten Güler, 'Bu işi bırakıp o şirketi elektrikli araçlara teknolojik ürünler yapacak hale getiriyorlar. Dolayısıyla o yapılanma içinde buradaki şirketin adını değiştirip tümden kapatıyorlar. Ama Amerikalılar gidiyor demek olmaz. Öbür şirketi burada. 2017'de 2016'ya göre yüzde 26 büyüdük. Haziran sonu itibariyle 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 27 büyüdük. Şirketler bırakıp gitse böyle büyüme olur mu? 2018 ikinci yarıda da tahminimiz, yüzde 20'nin üzerinde olan bir büyüme' dedi. N Gamze Geçer Özel

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Kale Pratt & Whitney'in yeni yatırımı, TE Mühendislikte

1957 yılında kurulan Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından Kale Grubu'nun, 2010'dan itibaren Pratt & Whitney ile ortak girişimi olan Kale Pratt & Whitney Uçak Motorları Sanayi A.Ş. 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen sözleşme ile Ege Serbest Bölgesi'nde yeni inşaat yatırımı için TE Mühendislik ile anlaştı.

1957 yılından bugüne, Türkiye'de birçok sektörde ilklere imza atan Kale Grubu, 1969 yılından bu yana savunma ve havacılık sektöründe de faaliyet göstermektedir. Kale Grubu, 2013 yılından itibaren uluslararası işbirliği ile projelenen 5. nesil savaş uçağı olan F-35 modelinde kullanılan F-135 kodlu ileri seviyedeki motorun 400'den fazla parçasını yüksek teknoloji ile üreterek, programın önemli bir ortağı haline gelmiştir. 2010 yılında Pratt & Whitney ile kurulan ortak girişim neticesinde, Kale Grubu, 146.389 metrekarelik arazi üzerinde 20.000 metrekare kapalı alana sahip yeni tesise halihazırda 75 Milyon $ yatırım yapmıştır. 2018 yılı içerisinde de üretim kabiliyetini ve kapasitesini artırma hedefiyle yeni depo, yemekhane ve ilave ofis binası inşaatı yatırımı kararını almıştır.

Yatırımı gerçekleştirmek üzere Esbaş ve İzmir Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde anahtar teslim endüstriyel tesis projelerini başarıyla hayata geçiren TE Mühendislik ile 7 Mayıs 2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu yeni yatırımın 6 ay sürmesi ve Aralık 2018' de tamamlanması planlanıyor. TE Mühendislik Genel Müdürü İnşaat Mühendisi Özgür Özçalabı, Kale Grubu'na TE Mühendislik'e duydukları güven nedeniyle teşekkür ederek; çelik yapıdan oluşan yeni yatırımın uluslararası standartlarda kalite gözetilerek, yüzde yüz müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirtti.