ESBAŞ'tan çevreye zarar verene izin yok

Ege Serbest Bölgesi'ndeki firmaların faaliyetlerini temiz çevre anlayışı ile devam ettirmesi ve bunun sürdürülebilir olması için firmalarla birlikte çeşitli projelere imza atan ESBAŞ, kurumsal sosyal sorumluluğu, topluma ve çevreye fayda sağlamak şeklinde tanımlıyor.

ESBAŞ’ın Ege Serbest Bölgesinde yeşil çevre için ayırdığı toplam alan tüm binalar için ayrılan alanın iki katı. Çevreye zarar verme potansiyeli olan firmalar Ege Serbest Bölgesi'ne kullanıcı olarak kabul edilmiyor. Firmalarla yapılan kira sözleşmelerinde çevre kirliliğinin önlenmesiyle ilgili maddelere hassasiyetle yer veriliyor. Tüm bu alışkanlıklar sıfır atık projesinde de öncü olma konusunda önemli farkındalık yaratıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından kurum, şirket ve özel kişilerin destek verdiği proje kapsamında, Ticaret Bakanlığı Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ve Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ile ESBAŞ işbirliğinde Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren 176 firmaya projeye yönelik çok sayıda tanıtıcı toplantılar gerçekleştirildi. ESBAŞ binaları ile Ege Serbest Bölgesi devlet birimleri binasındaki tüm ofislerin çöp kutuları 5’li ve 3’lü atık toplama üniteleri haline getirildi ve tüm çalışanlara eğitimler verilerek bu konuda bilinçlendirildi.

Ege Serbest Bölgesi'nde 2018 yılı verilerine göre 8.649 ton ambalaj atığından 2.112 ton kağıt atığı geri dönüştürülerek 35 bin 904 adet yetişkin ağacın kesilmesi engellenmiş oldu. Bu çarpıcı rakamlar sayesinde 107 bin 712 kişinin faydalanabileceği oksijen kazanımı ve 202.752 kg /yıl CO2 emilimi sağlandı.

Katma değer

Yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığı Ege Serbest Bölgesinde 1.444 ton plastik atığın geri dönüşümü sayesinde 20.216.000 kwh enerji tasarrufu sağlanmış oldu. Ayrıca 30.000 kg bitkisel yağ biyodizel elde edilmesi için geri dönüşüm tesisine gönderildi. Bunların yanı sıra ESB’de geçtiğimiz yıl 4.080 ton metal atık toplanarak geri dönüşüme gönderildi. Bu sayede çevre kirliliği engellenerek elde edilen kazanımlar sanayiye hammadde ve ekonomiye katma değer sağlandı.