ESBAŞ’da mükemmellik zirvesi

Ege Serbest Bölgesinde düzenlenen mükemmellik zirvesi etkinliğinde serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların temsilcilerine işlerinde kaliteyi, katma değeri arttırmanın yolları anlatıldı

ESBAŞ Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, ilkini gerçekleştirdikleri zirveyi yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.



Güler, ESBAŞ’ın kalite yolculuğunun 2012’de Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile imzaladıkları Ulusal Kalite Hareketi anlaşması ile başladığını hatırlatarak, "Bu bizim için mükemmel bir kuruluş olma yolunda bir başlangıçtı. Bu yolda üstün düzeyde performans göstermeyi düstur edindik. 450 çalışan ve 16 yönetim kurulu üyemizle mükemmellik yolunda her gün yeni bir adım atmayı hedefledik." diye konuştu.



Zirvede mükemmelliği yakalamış firma temsilcilerinin katılımcılarla deneyimlerini paylaşacaklarını aktaran Güler, "Misyonumuzu kamu yararı sağlayan örnek bir serbest bölge olarak belirledik." ifadelerini kullandı.



KalDer İzmir Şubesi Başkanı Muhsin Çömlen de eğitim faaliyetlerinin kendileri için önemine değinerek, 1 yılda 86 eğitim gerçekleştirdiklerini, bu yıl 18. düzenleyecekleri mükemmellik kalite ödül törenini İzmir’de yapacaklarını belirtti.



Yeni üye sayısını arttırmak için tanıtım faaliyetlerine önem verdiklerini kaydeden Çömlen, bunun için Kemalpaşa, Torbalı ve Manisa organize sanayi bölgeleriyle anlaşmalar imzaladıklarını, üye olan firmalara ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceklerini ifade etti.



KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Argüden ise ulusal kalite hareketini yaklaşık 10 yıl önce başlattıklarını, bu hareket başlamadan önce ihracatta en önemli payın tarım ürünleri olduğunu, bunun önce tekstile, günümüzde de otomotiv yan sanayisine kaydığını ifade etti.



Türkiye'nin otomotiv yan sanayisi üretiminde kaliteyi yaşadığını, ürünlerde binde bir hata payı oranını yakaladığını anlatan Argüden, bu oranla Avrupa'yı geride bıraktıklarını kaydetti.

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