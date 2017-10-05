ESHOT önünde indirim kuyruğu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, başlayan 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla yoğun günler yaşıyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının hemen ardından üniversitelerin de başlamasıyla indirimli ulaşımdan yararlanmak isteyen öğrenciler genel müdürlüğün önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Ali Budak- İzmir Büyükşehir Belediyesi

Online başvuru

ESHOT Genel Müdürlüğü internet sitesinde de ilk defa indirimli kart çıkartacak öğrencileri bilgilendiriyor. Müdürlük, öğrencileri sitede verdikleri bilgilerle hareket etmeleri konusunda uyarırken bu sayede olası mağduriyetlerin de önüne geçmeyi hedefliyor. İndirimli karttan yararlanmak isteyen öğrencilerin gerekli belgeleri temin ederek kart başvurusunu yapmalarını isteyen yetkililer, ‘İlk kez kart başvurusu yapacak olan öğrenciler ilk önce, www.

İlk kart başvurusunu yapanlar dikkat

Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesinden masrafsız ve havale ücreti ödemeden ESHOT Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu Kurum Tahsilât Hesabına kart ücreti olan 10 lira yatırması gerektiğini söyleyen yetkililer, ‘Aynı zamanda dekontta T.C Kimlik numarası belirtilmesi gerekiyor. Başvuru sahibi, kart bedelini bankaya yatırmasından ancak 1 iş günü sonra ESHOT Genel Müdürlüğü internet sayfasından giriş yapabilecek. Kart alacak öğrencilerin son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları jpg dosyası olarak genel müdürlüğün internet sayfasındaki başvuru formuna kaydedilecek. Banka dekontunu kartını teslim alınıncaya kadar saklayacak. Kartlarının basılıp, basılmadığını ise www.eshot.gov.tr internet adresinden takip edebilirler. Kartının basıldığı bilgisini alan başvuru sahipleri kart numaralarını not alarak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’nden kartlarını teslim alabilir. Kart numaralarını ibraz etmeyenlere ise kart teslimi yapılamayacak’ diye konuştu.

Kart alacaklar dikkat

Kart başvurusu onaylandıktan sonra kartını almak isteyen başvuru sahiplerinden kart tesliminde istenen belgeler var. Bu belgeler, üniversite öğrencileri için; öğrenci kimlik kartında dönem (2017-2018) belirtilmiş ise öğrenci kimlik kartı aslı ve fotokopisi, belirtilmemiş ise öğrenci belgesi aslı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için; okullarından alacakları imzalı mühürlü öğrenci belgesi aslı. Açık İlköğretim ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri (12 dönem dâhil) için; Bağlı bulundukları okuldan alacakları öğrenci belgesi aslı isteniyor. - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımda 90 dakika uygulaması ile tüm Türkiye’ye örnek olmayı sürdürürken, okulların açıldığı şu dönemde yoğun günler geçiriyor. İzmir’de üniversite kazanan binlerce öğrenci indirimli ulaşımdan 1,50 liraya yararlanmak için ESHOT Genel Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni kart başvurusunun yanı sıra kart değişimi dolayısıyla da müdürlüğün yoğunluğu daha da arttı. Yetkililer ise hızlı ve düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdürerek, hem öğrencilerin hem de vatandaşların kart işlemlerini herhangi bir sorun yaşamadan çözmeleri için var gücüyle çalışıyor.ESHOT Genel Müdürlüğü internet sitesinde de ilk defa indirimli kart çıkartacak öğrencileri bilgilendiriyor. Müdürlük, öğrencileri sitede verdikleri bilgilerle hareket etmeleri konusunda uyarırken bu sayede olası mağduriyetlerin de önüne geçmeyi hedefliyor. İndirimli karttan yararlanmak isteyen öğrencilerin gerekli belgeleri temin ederek kart başvurusunu yapmalarını isteyen yetkililer, ‘İlk kez kart başvurusu yapacak olan öğrenciler ilk önce, www. izmir imkart.com.tr ve www.eshot.gov.tr adresinde bulunan Online İşlemler Bölümü’nde İlk Kart Başvurusu’na girerek, form doldurulacak. Sonrasında da izlemeleri gereken yol ayrıntılı olarak anlatılıyor’ dedi.Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesinden masrafsız ve havale ücreti ödemeden ESHOT Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu Kurum Tahsilât Hesabına kart ücreti olan 10 lira yatırması gerektiğini söyleyen yetkililer, ‘Aynı zamanda dekontta T.C Kimlik numarası belirtilmesi gerekiyor. Başvuru sahibi, kart bedelini bankaya yatırmasından ancak 1 iş günü sonra ESHOT Genel Müdürlüğü internet sayfasından giriş yapabilecek. Kart alacak öğrencilerin son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları jpg dosyası olarak genel müdürlüğün internet sayfasındaki başvuru formuna kaydedilecek. Banka dekontunu kartını teslim alınıncaya kadar saklayacak. Kartlarının basılıp, basılmadığını ise www.eshot.gov.tr internet adresinden takip edebilirler. Kartının basıldığı bilgisini alan başvuru sahipleri kart numaralarını not alarak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’nden kartlarını teslim alabilir. Kart numaralarını ibraz etmeyenlere ise kart teslimi yapılamayacak’ diye konuştu.Kart başvurusu onaylandıktan sonra kartını almak isteyen başvuru sahiplerinden kart tesliminde istenen belgeler var. Bu belgeler, üniversite öğrencileri için; öğrenci kimlik kartında dönem (2017-2018) belirtilmiş ise öğrenci kimlik kartı aslı ve fotokopisi, belirtilmemiş ise öğrenci belgesi aslı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için; okullarından alacakları imzalı mühürlü öğrenci belgesi aslı. Açık İlköğretim ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri (12 dönem dâhil) için; Bağlı bulundukları okuldan alacakları öğrenci belgesi aslı isteniyor.