ESHOT şoförü hareketsizlik eylemi yaptı

İzmir’de Konak’tan Tınaztepeye hareket eden 465 numaralı ESHOT şoförü bir kişinin kart basmamasına tepki olarak Şirinyer durağında otobüsü durdurdu

ESHOT şoförü hareketsizlik eylemi yaptı
22 Kasım 2018 Perşembe 13:46

Burcu Özkan- Yaklaşık 40 dakika durakta beklediğini iddia eden yolcu, ‘sürekli bekletiyorsunuz, bıktım artık, bugün kart basmayacağım. Yeter artık’ diyerek izmirim kartını basmadan otobüse bindi.

 

Kart basılmadığı takdirde otobüsün hareket etmeyeceğini söyleyen ESHOT şoförü ise, ‘ Bu kişi sürekli aynı şeyi yapıyor. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var, kart basmamakta ne demek. Bir önceki otobüsün arıza yapmasından kaynaklanan gecikmeden dolayı benim olduğum otobüste bu yapılamaz’ dedi.

10 dakika süren bekleyişin ardından yolcunun izmirim kartını basarak yol ücretini ödemesiyle otobüs hareket etti.

Etiketler; #izmir #konak #eshot
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