ESHOT'tan kart değişim bedeli açıklaması

ESHOT Genel Müdürlüğü, bir siyasi parti teşkilatının “Buca Tüketici Hakem Heyeti’nin kart değişim bedellerine ilişkin kararı”yla ilgili basın duyurusu üzerine zorunlu bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



“İzmir 4. Tüketici Mahkemesi, 09-01-2017 tarihli 2017/13 Esas No ve 2017/200 numaralı kararında, ‘Belediyeler toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme, ücret belirleme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla kamu hizmeti karşılığı alınan kart bedeline ilişkin uyuşmazlık ile ilgili çözüm yeri idari yargı olup Tüketici Hakem Heyeti’nin görevi dışındadır’ demiştir. İzmir 1. Tüketici Mahkemesi’nin de aynı doğrultuda kararı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”





