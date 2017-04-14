ESHOT ve İZSU çalışanları için imzalar atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları ESHOT ve İZSU'da çalışan memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında memurlar için yemekhane kurulması ve sosyal denge tazminatının tavan ücretten ödenmesi konularında anlaşmaya varıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında süren toplu iş görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Toplu sözleşmenin imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu, ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, Tüm Yerel-Sen adına Genel Sekreter Arap Mucur ve 1. No'lu Şube Başkanı Bilal Altıner ile diğer sendika yöneticileri katıldı.







Yemekhaneler kuruluyor



Toplu iş sözleşmesinin imza aşamasına gelmesinden mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, sözleşme kapsamında memurların faydalanacağı yemekhanelerin kurulması için anlaşmaya varıldığını söyledi. Bu konuda çalışmaların başladığını ve sonbahardan itibaren yemekhanelerin faaliyete geçmesini planladıklarını dile getiren Gökçe, bu süreçte emeği geçen Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU yöneticileriyle, sendika yetkililerine teşekkür etti.



Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur ise görüşmeler süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin sergilediği hoşgörülü yaklaşıma dikkat çekerek imza aşamasına gelinmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bilal Altıner de geçtiğimiz yıl ilk kez bir toplu sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Bu yıl yemek yardımı konusunda somut adım atılmasıyla imza aşamasına geldik. Çalışanlara hayırlı, uğurlu olsun" dedi.







Denge tazminatı tavandan ödenecek



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT'da çalışan yaklaşık 6 bin memuru ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi ile personele yemek yardımı yapılmasının yanı sıra, sosyal denge tazminatının tavan ücretten ödenmesi de karara bağlandı.



Ayrıca sendikalaşmanın cazip hale getirilmesi amacıyla yeni sözleşme çerçevesinde hiçbir sendikaya üye olmayan çalışanların yüzde 1 oranında aidat ödeyerek sözleşme şartlarından faydalanması ve toplanan aidatın sosyal işlerde kullanılması koşulu getirildi. Engelli çalışanların 10-16 Mayıs Engelliler haftası içinde 1 gün idari izinli sayılmaları, çalışan anneler için belediye hizmet binalarında emzirme odaları tahsis edilmesi karara bağlandı.