ESHOT ve İZSU çalışanlarına ulaşım kartı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları ESHOT ve İZSU'da çalışan memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında memurlara “Ulaşım Kartı” da verilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında süren toplu iş görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Toplu sözleşmenin imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu, ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, Tüm Yerel-Sen adına Genel TİS Sekreteri Çetin Saygı ve 1. No'lu Şube Başkanı Bilal Altıner ile diğer sendika yöneticileri katıldı. Toplu iş sözleşmesinin imza aşamasına gelmesinden mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, bu süreçte emeği geçen Büyükşehir Bel ediyesi, ESHOT ve İZSU yöneticileriyle, sendika yetkililerine teşekkür etti. Gökçe, "Çalışanlarına ulaşım kartını da veren çok değerli Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na özellikle teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu

Toplu sözleşme ile elde edilen haklar

Sözleşme kapsamında 5 bin 845 personele “Personel Ulaşım Servis Tanıtım Kartı” verilecek. Bir yılı kapsayan toplu sözleşmede aylık olarak alınan sosyal denge tazminatı, ilk altı ay brüt 972 TL den 1031 TL ye çıktı, Temmuz ayında yeniden artacak. Engelli çalışanlara mesai saatlerinde gerekli kolaylık sağlanacak. Çalışanların Başbakanlıkça resmi tatil ve idari izinli sayılan günleri mesai sürelerine denk gelmesi halinde, bu süreler işveren tarafından daha sonra kullandırılacak.