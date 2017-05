Eşi izin vermediği için geziye gidemedi, hayatı kurtuldu

Anneler Günü organizasyonu kapsamında İzmir'den Marmaris'e gitmek üzere hareket eden midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği geziye eşinin istememesi üzerine katılamayan Nurgül Demirel, yakın arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşıyor

Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarıyla en son Bayındır ve Tire ilçelerine düzenlenen gezide bir araya gelen Demirel (54), Marmaris'te Anneler Günü için düzenlenen geziye gitmek istedi.



Kazada yaşamını yitiren komşularıyla günler öncesinden gezi için plan yapan iki çocuk annesi Nurgül Demirel, Yaylacık Mahallesi muhtarı olan eşi Necdet Demirel'in istememesi nedeniyle geziye gidemedi.



Nurgül Demirel yaptığı açıklamada, aynı mahallede oturdukları, günün büyük bir kısmını beraber geçirdiği arkadaşlarının kazada ölmelerine hala inanamadığını söyledi.



Arkadaşlarıyla beraber daha önce birçok geziye gittiklerini belirten Demirel, "Çok güzel vakit geçiriyorduk. Marmaris'e gideceklerini söylediler. 'İlla ki gel' dediler. 'Eşime sormadan gelemem, yazmayın beni' dedim. Eşime sordum, o da 'Boş ver gitme, beraber gideriz.' deyince biraz üzüldüm. Eşime can borçluyum." diye konuştu.



Demirel, kazayı televizyondan duyduğunu, o anda aklına arkadaşlarının geldiğini, daha sonra ise geziye gideceğini söylediği akrabalarının kendisini merak edip telefonla aradıklarını anlattı.



Kendisini kaza sonrası ilk olarak eşinin aradığını söyleyen Demirel, şunları kaydetti:



"Eşime 'İyi ki beni göndermemişsin' dedim. 'Bunda da var bir vesile' dedim. Orada olmadığım için sevindim. Benim ömrüm varmış. Keşke onlar da gitmeseydi, onların acılarını görmemiş olurduk. Çok kötü bir durum. Bundan sonra geziye katılmayı düşünmüyorum. Gidersem de bildik insanlarla yani turla, daha iyi turlarla giderim."



Demirel, ölümün her an insana yakın olduğunu, bundan sonra bol bol ibadet edip, eşini dostunu arayacağını ifade etti.



"Bundan sonra ikimiz beraber gezeceğiz"

Necdet Demirel (58) de kazayı duyduğu andan itibaren gözünün önüne geziye giden kadın ve çocukların geldiğini, mahallesinin tarifi olmayan bir acı yaşadığını itti.Eşinin kendisi için çok değerli olduğunun altını çizen Demirel, 'Ben 'Gitme' dedim, 'Gerek yok' dedim. Daha önce orayı görmüştük. '19 Mayıs'ta tatil var, arkadaşlarımızın arabası var. Onlarla gezeriz' dedim. Bir şey demedi. 'Tamam' dedi. Eşim kazayı duyunca beni aradı, 'İyi ki gitmemişim' dedi. Bundan sonra ikimiz beraber gezeceğiz, beraber gidip kalacağız." sözlerine yer verdi.