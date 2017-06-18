Eşi ve kızları için durmadan çalışıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Fikret Çetin, kanser tedavisi gören eşi ve biri down sendromlu iki kızı için durmaksızın çalışıyor

Ayşe Çetin ile 14 yıl önce hayatını birleştiren Fikret Çetin, ilk kızları Bengisu'ya down sendromu teşhisi konmasıyla farklı bir mücadelenin içine girdi. Bir fabrikada çalışan Çetin, bir yandan da kızının bakımıyla ilgilenen eşine yardım etti. 4 yıl sonra ikinci kızları Irmak doğunca yükü artan Fikret Çetin için asıl zorluk, eşine 5 ay önce kanser teşhisi konmasıyla başladı.Artık sadece evine ekmek getiren değil, evinin tüm işlerini üstlenen Çetin, artan maliyetleri karşılamak için hafta sonları da ek işlerde çalıştı. Eşinin ve çocuklarının "kahramanı" olan Fikret Çetin, yaşadıklarını Allah'ın takdiri olarak gördüğünü, hiç şikayet etmediğini, bugünleri atlatacaklarına inandığını söyledi.Uyku dışında gününün sürekli çalışmakla geçtiğini, iki üç haftada bir gün tatil yapabildiğini, o günlerde de kızlarına vakit ayırdığını dile getiren Çetin, eşinin hastalığı sonrası büyük kızları Bengisu'nun okula götürülmesi ve eğitimiyle de kendisinin ilgilenmeye başladığını dile getirdi.Ara sıra kendisini yorgun hissettiğini ancak eşi ve kızlarının kendisini kahraman olarak görmesinin kendisine güç verdiğini dile getiren Çetin, "Ev işlerinde elimden geleni yapıyorum. Çamaşır, bulaşık yıkarım, yerleri süpürürüm. Yemek de yaparım, yerleri de silerim. Bunda utanılacak bir şey yok." diye konuştu.Ayşe Çetin ise ilk çocukları olan down sendromlu Bengisu dünyaya geldikten sonra hayatlarında pozitif anlamda değişiklikler olduğunu, eşinin yardımıyla bütün olumsuzlukların üstesinden geldiğini aktardı. Irmak'ın doğumuyla mutluluklarının katlanarak arttığını belirten anne, eşinin gösterdiği fedakarlıkla "Süper baba" nitelemesini hak ettiğini dile getirdi.Yaklaşık beş ay önce kanser teşhisi konulan Ayşe Çetin, "Allah'ın izniyle bu günler de geçecek. Eşim bu hastalık sürecinde ev işlerinde olsun, yemekte olsun çok yardımcı oluyor." diye konuştu.Çetin, "Evlendiğimizden beri eşimin tek başına bir yere gittiğini hatırlamıyorum. Hep ailesinin yanında, çocuklarını ve eşini mutlu etmek için çabalıyor." dedi.Fikret Çetin'in kızları Bengisu ve Irmak ise babalarına yaptıkları ve "Canım Babam" adını verdikleri resmi hediye ederek, Babalar Günü'nü kutladı.