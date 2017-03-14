Eşini bıçaklayan kadına 5 yıl hapis cezası

İzmir'in Buca İlçesi'nde bir yıl önce, büro ve ofis mobilyaları dükkanı sahibi eşi Akın G.'yi tartışma sırasında bıçakladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Semra G., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 19 Nisan'da meydana geldi. Akın G. ve Semra G., birbirlerine karşı 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle boşanma davası açtı. Boşanma davaları daha sonra tek dosya halinde birleşti. İddiaya göre, eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğundan şüphelenen Semra G., ayrı yaşadığı Akın G.'ye cep telefonundan tehdit içerikli mesajlar attı. Olay günü ise attığı bu mesajların boşanma davasında sorun yaratacağını düşünen Semra G., eşinden bunları cep telefonundan silmesini istedi. Akın G.'nin bu mesajları silmeyeceğini söylemesi üzerine, Semra G., kendi anahtarıyla açtığı kapıdan eve girdi. Çıkan tartışmada Semra G., masa üzerinde duran bıçakla, boğuştuğu eşi Akın G.'yi göğsünden iki bıçak darbesi ile yaraladı. Akın G., tedaviye alınırken, Semra G. tutuklandı. Hakkında, 'İnsan öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Semra G. ceza davasının duruşmasında, "Kadınsı duygularıma yenik düştüm" dedi. Avukatı aracılığıyla, eşinin kendisini aldattığı iddiasına kanıtlamak için Facebook fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu, tahliye edildi.İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 3'üncü celsesi yapılan duruşmaya tutuksuz yargılanan Semra G., avukatı Fatma Karaalaslı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Müjgan Bilgen Özen katıldı. Bakanlık avukatının davaya müdahiliği kabul edildi. Cumhuriyet savcısı Selim Berber, sanığın 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından cezalandırılmasını, müşteki Akın G.'nin şikayetinden vazgeçmesi sebebiyle hakaret suçundan açılan davanın düşmesini talep etti.Sanığın avukatı Fatma Karaalaslı, "İddia makamı mütaalasında öldürmeye teşebbüs suçunun nitelikli yaralamaya dönüştüğünü belirterek bu suçtan ve diğer suçtan ceszalandırılmasını istemiştir. Biz mütalaaya katılmıyoruz. Olayda meşru savunma şartları söz konusudur. Haksız tahrik hükümleri uygulansın. Müvekkilim uzun süre eşi olan mağdur tarafından sürekli aşağılanmıştır. Kadınlık gururu çiğnenmiş ve defalarca aldatılmıştır. Mağdur tarafından sürekli tahrik edilmiştir. Olay günü de boğuşma sırasında kendini korumak amacıyla olayı gerçekleştirmiştir. Suç işleme kastı yoktur. Tehdit suçundan da beraatini talep ediyorum" dedi.Sanık Semra G. ise "Ben suçlu değilim. Bana tuzak hazırladılar. Eşim işyeri sahibidir. Ben cezaevinden çıktıktan sonra beni çocuklarımla birlikte sokağa attılar. Benim küçük oğlum bitlenmiş, kimse çocuklarıma bakmamış. Ben kendimi yeni toparladım. Olayı hatırlamıyorum. Benim hayatım mahvoldu. Beraatimi istiyorum" dedi.Hakim Ali Mithat Özçakmaktaşı başkanlığındaki mahkeme heyeti, sanık Semra G.'yi önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı, ardından suçu aşağılama ve tahrik altında işlediğinden ve mağdurun şikayetinden vazgezmesi nedeniyle indirim maddelerini uygulayıp, 5 yıl hapis cezası verdi. Hakim Özçakmaktaşı, sanık hakkındaki hakaret suçlasının düşürülmesine, tehdit suçunun ise dosyasının ayrılmasına karar verip, davayı bitirdi.