Eşini şehit olduğu yerde andı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde 1 yıl önce denetim yaptığı sırada motosiklet sürücüsü Burak Demir'in çarpması sonucu şehit olan 1 çocuk babası trafik polisi Sabri Emir'in ölümünün birinci yıldönümünde eşi Özlem Emir, yakınları ile birlikte olay yerinde anma töreni düzenledi

Kaza, geçen yıl 1 Haziran'da Altınyol Zafer Payzın Köprüsü'nün altında meydana geldi. İzmir'de 7 yıl görev yapan ve 35 A 4241 plakalı polis otomobilinde görevli polis memuru Sabri Emir'e, sabah trafiğinin akışını sağladığı sırada, Karşıyaka'dan Konak yönüne giden Burak Demir yönetimindeki 35 DC 2039 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup başını beton zemine çarpan 11 yıllık polis memuru Emir, ağır yaralandı. Sağlık görevlileri, Emir'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbi duran ve yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan polis memuru kurtarılamadı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Burak Demir, tutuklandı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Nesri Sumru Tunç Emeklioğlu, sanık Burak Demir hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2-6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması için dava açtı. Demir, dava aşamasında tahliye oldu. İzmir 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün 8'inci duruşması yapılan davada hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Burak Demir ile şehit polisin eşi Özlem Emir ve taraf avukatları Ufuk Mansuroğlu ile Nevhan Akyıldız katıldı. Hakim, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Kurulu'na yazı yazılmasına karar verip duruşmayı kararı açıklamak için ekim ayına erteledi.



YELEĞİNİ GİYDİ SELAM DURDU



Özlem Emir, eşinin ölüm yıldönümü olan bu sabah saatlerinde yakınları ile birlikte kazanın olduğu yerde anma töreni düzenledi. Üzerine eşinin fotoğrafının basılı olduğu tişört ve onun üzerine de görev yaptığı fosforlu yeleğini giyen bir çocuk annesi Özlem Emir, çekicinin üzerine de eşinin fotoğrafı bulunan 'Unutmadım, unutmayacağım' yazan büyük posteri asıp, karanfil bıraktı ve selam durdu. Eşinin yanında olmadığı 1 yılda zor süreç geçirdiğini söyleyen Özlem Emir, şöyle dedi:



"Her zaman aklımda ve rüyalarımda. Mahkemede karar çıksay, bugün benim için düğün günüm olacaktı. Evet, 'adalet yerini buldu' diyecektim. Böyle de çok huzurluyum. Eşim için bir şeyler yaptım. Onu unutmak çok zor. Onsuz yaşamaya dayanmak da çok zor. Ama çocuğumuz için ayakta dimdik durmam lazım. İnşallah sanık iyi bir cezaya çarptırılır. Benim yüreğim biraz olsun o zaman iyi olacak."





