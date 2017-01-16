Eşini ve sevgilisini öldürdü, intihar etti

İzmir Aliağa'da bir kişi eşi ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişi öldürdü, sonra da intihar etti

Eşini ve sevgilisini öldürdü, intihar etti

İzmir Aliağa'daki olay bugün sabah saat 09.30 civarında meydana geldi. 38 yaşındaki Mustafa Şirin, eşi Miray Şirin'i ve onun sevgilisi olduğunu düşündüğü Selahattin Demirkol'u oturdukları apartmanın girişinde vurarak öldürdü. Şirin ve Demirkol aldıkları kurşun darbeleriyle kanlar içinde kalırken, Mustafa Şirin daha sonra da tabancasını başına dayayarak intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuları ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirkol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Şirin çifti ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Şirin çifti, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şirin çiftinin iki çocuklarının olduğu öğrenildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #aliağa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.