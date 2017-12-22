Eşinin eşarbı ile kendisini astı

İzmir'de 84 yaşındaki bir adam, eşinin eşarbı ile kendisini asarak intihar etti

Olay İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 11.00 civarında 84 yaşındaki Veli Y., girdiği bunalım sonucu kendisini eşinin eşarbı ile balkon kapısına astı.



Veli Y.'yi asılı gören eşi ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Veli Y.'nin hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Olay yerince savcı ve polis incelemesinin ardından Veli Y.'nin cesedi otopsisi için morga kaldırıldı.





Daha önce de asmış

Alınan bilgiye göre Veli Y. daha önce de kendisini astığı ve eşinin bunu görerek Veli Y.'yi son anda kurtardığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.