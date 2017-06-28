Eşinin ölümüne dayanamadı, ilk defa 101 yaşında hastanelik oldu

İzmir'de 101 yaşına kadar sağlıkla yaşayan İsmail Yılmaz, 75 yıllık eşini kaybettikten 20 gün sonra ilk kez hastaneye yatıp ameliyata alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 101 yıl önce dünyaya gözlerini açan, 1942 yılında çok sevdiği Fatma Yılmaz ile evlenen ve onunla tam 75 yıl aynı yastığa baş koyan "İsmail Dede" ilk kez hastaneye yattı.



Eşiyle mutlu evliliğinden dünyaya gelen 5 çocuğunu çiftçilikle geçindiren İsmail Dede, 1982 yılında oğlu Bahattin Yılmaz'ın isteği üzerine İzmir'e taşındı.



Zamanla 25 torunu ve torunlarının da torununu gören, bu süre içinde hiç hastaneye yatmayan İsmail Dede'de, doktorlar sadece ilerleyen yaşı nedeniyle demans hastalığı başlangıcı tespit edebildi.



Bundan yaklaşık 1 ay önce, 75 yıllık eşini beyin felcinden kaybeden 101'lik dede, bu ölümü de kabul edemedi, çocuklarının anlattığına göre 20 gün boyunca her gün yatağından kalkıp evin içinde "ailem" diyerek eşini aradı.



Evin içinde, eşini görmek için dolaşan İsmail Dede, bu sırada dengesini kaybedip düştü ve kalçasını kırdı.



Ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan ve ilk kez hastaneye yatırılan İsmail Yılmaz, kalça ameliyatı ile sağlığına kavuştu.



Her geçen gün güçlenen İsmail Dede şimdi yürümeye hazırlanıyor.



İsmail Yılmaz'a refakat eden kızı Nuhiye Aydın yaptığı açıklamada, babasını ilk kez hastanede gördüğünü söyledi.



Aydın, babasının gençliğinde çok hareketli ve çalışkan olduğunu, 101 yaşına kadar hiç hastaneye yatmadığını, ameliyat da edilmediğini belirtti.



Tereyağı ve zeytinyağını çok tüketen babasının iyi beslendiğini de aktaran Aydın, bugüne kadar muayene için gittikleri tüm doktorların İsmail Yılmaz'ı demans dışında sağlıklı bulduğunu ifade etti.



Babasının son günlerine kadar eşiyle mutlu bir yaşam sürdüğünü, ikisinin kimseye muhtaç olmadığını anlatan Aydın, "Annem öldükten sonra babam kötü oldu. İlk defa da hastaneye yattı. Öldüğünü söylediğimizde çok üzüldü. Hala annemi bekliyor. Cenazesini de gördü ama durumu kabul edemiyor." dedi.



Aydın, 20 gün öncesine kadar İsmail Yılmaz'ın eşini kaldığı evin odalarında aradığını, dengesini kaybedip kalça kemiğini de bu sırada kırdığını sözlerine ekledi.



İsmail Yılmaz'ın ameliyatını yapan Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Kıvanç Budak ise hastayı ilk kez acil serviste gördüklerini söyledi.



İleri yaşta ameliyatın riskli olduğunu hatırlatan Budak, ambulansla hastaneye getirilen Yılmaz'ın tüm değerlerini ölçtüklerini ve herhangi bir sağlık sorununa rastlamadıklarını, bu nedenle ameliyata karar verdiklerini aktardı.



İsmail Dede'nin ameliyatı da başarıyla atlattığını söyleyen Budak, "Hastamızın sağlık durumu iyi, yakında yürüyecek." ifadelerini kullandı.



Budak, İsmail Yılmaz'ın daha uzun yıllar sağlıkla yaşayacağına inandığını sözlerine ekledi.



Hastaneden yürüyerek çıkmak için gün sayan İsmail dede, hasta yatağında objektiflere poz verirken tek isteğinin Kars'a dönmek olduğunu ifade etti.