Eşiyle kavga edip otele yerleşti, 25 yıldır orda

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı ve Oteller Sokağı'ndaki çok sayıda asırlık otel, kenti kısa süreli ziyaret edenlerin yanı sıra çeşitli nedenlerle yalnız yaşayan kişilere de ev sahipliği yapıyor

Asırlık otellerde yıllardır kalanlardan biri de İhsan Adnan Ercan...



Kentin köklü otelleri arasında yer alan ve filmlere de sahne olan 112 yıllık Yeni Şükran Oteli'nde 25'inci yılını dolduran 60 yaşındaki Ercan, yıllardır aynı odada kalıyor.



Ercan yaptığı açıklamada, otelde yaşamanın evde yaşamaktan daha huzurlu olduğunu savundu.



Eşiyle tartıştıktan sonra geldiği otelin yeni evi haline geldiğini anlatan Ercan, otele geçtikten sonra boşandığı eşi ile 3 çocuğunu yıllardır görmediğini söyledi.



Eve çıkmak için iki kez denemede bulunduğunu ancak dışarıdaki hayata uyum sağlayamadığını, oteldeki aile ortamını bulamadığını dile getiren Ercan, ilk eve çıkma denemesinde hayatına kurallar getirmeye çalışan ev sahibiyle anlaşamadığını, ikinci denemesinde de ev arkadaşının evden ayrılmasıyla yalnız kaldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Eve çıktığım arkadaşım kira, elektrik ve su faturalarını ödemeden ortadan kaybolunca tekrar otele döndüm ve o günden sonra Yeni Şükran Oteli'den ne olursa olsun ayrılmamaya karar verdim. 25 yıldır aynı odada kalıyorum. Artık farklı bir hayat düşünemiyorum. Bin 300 lira emekli aylığımın 900 lirasını otele ödüyorum. Otelde evdeki gibi kira, elektrik, su parası yok.



Burası çok huzurlu, insanlar huzurlu. Benim gibi uzun süredir kalan 7 kişi var. Onlarla bir aileyiz. Dışarıda boğuluyorum, karmaşa var ama burada huzur var. Hiç yalnızlık hissetmiyorum."





"En büyük korkum otelin kapanması"

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