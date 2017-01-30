Eski başkanlardan Kocaoğlu'na ziyaret

İzmir'de görev yapmış eski ilçe belediye başkanları tarafından kurulan İzmir Belediye Başkanları Birliği Derneği, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti

Dernek Başkanlığı görevini üstlenen Bornova Belediyesi eski Başkanı Cengiz Bulut, kuruluş aşamasında ve sonrasında verdiği destekler için Başkan Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Kentin önemli ilçe ve beldelerinde uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış dernek üyelerini dinleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, Cengiz Bulut'un öncülüğünde gerçekleştirilen dernekleşme hareketinin önemine değinerek 'Aynı çatı altında olmak, hem dayanışma ve kaynaşma hem de moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor' şeklinde konuştu.



Geçmiş yıllarda yakın mesai yaptığı eski belediye başkanlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, onların deneyim ve önerilerinin kendileri için her zaman yol gösterici olduğunu da sözlerine ekledi.



Ziyarete Eski Bornova Belediyesi Başkanı Cengiz Bulut ile birlikte Eski Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın, Eski Balçova Belediyesi Başkanı Mustafa Şentürk, Eski Çiğli Belediyesi Başkanı Galip Öztürk, Eski Buca Belediyesi Başkanı Ertan Erdek, Eski Bornova Belediyesi Başkanı Ali Sözer, Eski Narlıdere Belediye Başkanı Mustafa Karahan, Eski Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Ertan Avkıran, Eski Seyrek Belediyesi Başkanı Nurgül Uçar, Eski Narlıdere Belediyesi Başkanı İhsan Erbakış, Eski Kemalpaşa Belediyesi Başkanı M. Ali Özüdoğru, Eski Zeytindağ Belediyesi Başkanı Ümit Nuri Çiftçi, Eski Ulucak Belediyesi Başkanı Mehmet Türkmen ve Birlik Genel Sekreteri Tanju Akkaya da katıldı.



