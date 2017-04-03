Eski kaleci, çöp konteynerlerine renk verdi

Eski kaleci, çöp konteynerlerine renk verdi

İzmir'in Urla Belediyesi'nde çalışan eski kaleci 55 yaşındaki Atilla Uçan, yıllardır top tutan ellerine şimdi fırça aldı. Uçan, ilçedeki trafo binalarının ardından çöp konteylerlerine resim yapıyor. Uçan'ın tuval gibi kullandığı çöp tenekelerindeki sanat büyük ilgi görüyor.


Atilla Uçan’ın gençlik yılları kale direkleri arasında top yakalamakla geçti. Urla Lisesi’ni bitirdikten sonra profesyonel olarak Göztepe Genç Takımı’nda futbola başlayan Uçan, askerlik görevi sırasında da Denizgücü Antrenörü Şakir Kuruş’un öğrencisi oldu. Aydınspor, Ödemişspor, Tirespor, Özdere Gençlik, Gümüldür ve Urla Gençlik takımlarında yıllarca kalecilik yapan Uçan, görev aldığı takımların şampiyonluğuna katkı koydu.


Balıkçılık da yapan Uçan, hayata olan bağlılığı ve iyimser bakış açısıyla lenf kanserini yendi. Urla Belediyesi'nde çalışan Uçan, ilçedeki trafo binalarına yağlı boya ile resim yaptıktan sonra sıra çöp konteynerlerine geldi. Çöp kutularını adeta tablo gibi süsleyen Uçan, çiçeklerin yanı sıra deniz ilçesi olan Urla'ya uygun olarak yunus ve balık figürlerinin yer aldığı konteynerleri çöp atılmaya kıyılamaz hale getirdi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #çöp konteyner boyama
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