Eski kız arkadaşını pompalı tüfekle rehin aldı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 36 yaşındaki Oya B.'yi, pompalı tüfekle rehin alan 40 yaşındaki Yaşar Murat Ertürk, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Günaltay Mahallesi 4833 sokakta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Yaşar Murat Ertürk, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen bir çocuk annesi Oya B.'yi evinin önüne gelerek elinde pompalı tüfekle beklemeye başladı. İşyeri servisiyle evine gelen Oya B., apartmana gireceği sırada Yaşar Murat Ertürk ile karşılaştı. Ertürk, tartıştığı Oya B.'yi pompalı tüfekle tehdit ederek alıkoydu.



Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla gelen polisler, uzun süre Yaşar Murat Ertürk'ü rehin aldığı Oya B.'yi serbest bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ancak Ertürk uzun süre direndi. Ertürk'ün bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis üzerine atlayıp elindeki tüfeği aldı. Diğer polislerin de müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Yaşar Murat Ertürk, kelepçelenerek emniyete götürüldü.



Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atlatamayan Oya B. sağlık kontrolünden geçirilirken, yaşar Murat Ertürk'ün emniyette sorgusu sürüyor.