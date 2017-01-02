Eski seçim sandıkları kedilere ev oldu

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altına düşmesiyle sokakta zor durumda kalan kediler için ev dağıttı. Evler eski seçim sandıklarının düzenlenmesiyle oluşturuldu

Bayraklı Belediyesi eski tahta seçim sandıklarını düzenleyerek, soğuk kış gecelerinde sokak kedilerinin sığınması için kedi evi yaptı. Evler kedilerin barındırılması için mamalarla birlikte gönüllülere teslim edildi. Hayvanseverlerin teşekkür ettiği Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ şunları söyledi:



"Elimizden geldiğince birlikte bu hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Havalar çok soğudu. Kış öncesi hayvan koruma gönüllülerimiz aracılığıyla farklı mahallelere yerleştirdiğimiz sıcak yuvalar, sokak hayvanlarının evi haline geldi. Can dostlarımız konusunda hayvanseverlerle birlikte hareket ediyoruz. Sokak hayvanları için yeni yılda bir rehabilitasyon merkezi kazandıracağız. Projemizin temelini attık, inşaat hızla yükseliyor."