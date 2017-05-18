Estetik Sohbetler'in konuğu Saba Tümer oldu

ÜNLÜLERLE hastalarını buluşturmaya devam eden Ekol Hastanesi'nin bu ayki konuğu Sunucu Saba Tümer oldu

Ekol Hastanesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sohbete İzmir cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim ve Ekol Hastanesi'nden hizmet almış hastalar katıldı. Ekol Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Uygur, yüz estetiği, popo estetiği, meme estetiği, yüz germe, dolgu uygulamaları, KBB Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı KBB kanserleri, uyku apnesi, kulak kireçlenmesi, balon katater uygulaması, biyonik kulak, KBB Uzmanı Opr. Dr. Cem Karas burun estetiği, Ortopedi ve Travmatoloji Opr. Dr. Serhan Yağdı özellikle kadınların giydiği topuklu ayakkabılar sonucunda diz eklemlerinde ve bacaklarda oluşan ağrı konularında katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtladı. Aslen İzmirli olduğunu belirten ünlü sunucu Saba Tümer “ İzmirli kadınlarla bir arada olmaktan ve Ekol Hastanesi'nde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Estetik operasyonlar kadınlar için büyük önem arz etmektedir. Bu tedavilerin deneyimli ellerde ve uzman hastanelerde yapılması gerekmektedir. Estetik operasyon yaptırmak isteyenler hekimlerini ve kurumlarını iyi araştırmalarını öneriyorum" dedi.

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