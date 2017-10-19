Etek giydirip, kendini vurdurmuşlardı. 9 kişi gözaltında!

İzmir'de bir kişiye etek giydirip, kendisini bacağından vurduran ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlar hakkında takip başladı. Polis, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı

Geçtiğimiz günlerde bir kişiye etek giydirip, kendisini bacağından vurdurması görüntüleri sosyal medyada gündem yaratmıştı. Bu görüntüler üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçti.



Yapılan araştırmada etek giydirilen ve tedavi için gittiği hastaneden kaçan kişinin T.Z. olduğu belirlendi. T.Z.'nin izini bulmaya çalışan ekipler, T.Z.'yi havalimanında karşılayan bir grup olduğunu ve onlarla birlikte havalimanından ayrıldığını tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonda T.Z.'yi ve onu alıkoyan 9 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medya paylaşımında bulunduğu için Erzincan'dan gelen T.Z.'yi iki gün İzmir'de beklentiği belirlendi. Daha sonra da T.Z.'ye etek giydirip Konak Gültepe'de bulunan bir futbol sahasına götürdükleri ve burada kendi kendini vurmasını sağladıkları ortaya çıktı.



Emniyette ifade veren T.Z. kendisine bunu yapanlar hakkında şikayetçi olurken, diğer 9 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.