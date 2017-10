Ev hanımlığından aşçılığa

Personel yemekleri için Tire'deki aşçı kadın adaylar için yarışma düzenleyen ve yarışmayı kazanarak 12 yıldır büyük bir emek, sevgi ve özveriyle TOSBİ'nin yemeklerini yapan Aşçı Dürüye Mestanoğlu, 'Güzel yemek yapmanın sırrı sevgide yatıyor. Ev hanımıydım ve iş arıyordum. O arada TOSBİ'nin yarışmasını duydum ve katıldım. Yarışma sonucunda aşçı oldum. 12 yıldır TOSBİ ailesi ile birlikte olmaktan mutluyum ve işimi severek yapıyorum' dedi

Ali Budak-Tireli ev hanımı Düriye Mestanoğlu'nun hayatı 12 yıl önce yapılan yemek yarışması ile değişti. Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) kendi yemeklerini yapma kararı alması ile yemekleri yapacak olan aşçıyı seçmek adında bir yemek yarışması düzenledi. Önceden ev hanımı olan ve aile ekonomisini katkı yapmak, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak isteyen Düriye Mestanoğlu da yarışmaya katıldı. Yarışmada en önemli kural Tire'de yaşıyor olmaktı. TOSBİ'nin yarışmasına yerli halktan 6 kişi katıldı. Her aşçı adayına aynı malzeme vererek aynı yemeği yapmasını isteyen jüri yarışma sonrasında Düriye Mestanoğlu'nun yemeklerini daha çok beğendi ve TOSBİ'ye aşçı olarak seçti. 12 yıl önce TOSBİ'de aşçı olarak işe başlayan Mestanoğlu, bu geçen zaman zarfında aile ekonomisine katkı yapmasının yanı sıra hem çocuklarını okuttu hem de evlendirdi.



'Kendi yemeğimizi yapalım'



TOSBİ'nin kendi yemeklerini yapma kararı aldığını ve bunun nasıl olacağı konusunda düşünürken yarışma fikrinin öne çıktığını belirten TOSBİ Müdürü Galip Kılınç, 'TOSBİ'de ilk önce yemek fabrikalarından yemek getiriyorduk. Fakat kendi yemeğimizi kendimiz yapalım diye bir düşüncemiz oldu. Ön hazırlıkları yaptıktan sonra çocukların ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, ev ekonomisini katkıda bulunmak isteyen Tire'deki ev hanımlarını araştırdık. 6 kişi bulundu. Bizde onları hiç tanımadığımız için numaralar verdik. Herkese aynı malzemeyi vererek bir yemek yapsınlar dedik. En güzel yemeği yapanı seçelim. Bu seçtiğimiz kişi de bundan sonra bizim yemeklerimizi yapacak olan aşçımız olsun dedik. Aşçı pilavından belli olur. Kuru fasulye sosu gösterir. Salata ise düzeni sağlar. 6 arkadaşımıza aynı malzemeyi vererek aynı yemeği yapmalarını söyledik. Kendi aramızda bir jüri oluşturduk. Jüri üyelerimize nelere göre puan verileceği konusunda bilgiler verdik. Jüri değerlendirmesini yaptı ve Dürüye Hanım seçildi. 12 yıldan bu yana da bizim yemeğimizi yapıyor' ifadelerini kullandı.



Kışlıklar bahçede üretiliyor



TOSBİ olarak her yemekte menüleri kontrol ettiklerini ve bu kontrolle hangi yemeklerin daha çok tüketildiğini ve hangi yemeklerin daha az tercih edildiğini belirlediklerini söyleyen Kılınç, şöyle devam etti: Bu sayede israfı da önledik. Menümüzü sürekli kontrol ediyoruz. Çünkü hangi yemekler daha çok beğeniliyor ise ona göre menüyü düzenliyoruz. Bir de piyasadaki fiyatları takip ediyoruz. Eğer piyasanın altında kalmışsak yemek çeşidini artıyoruz. Ayrıca TOSBİ'de bostanımız (bahçemiz) var ve ürünlerimizi orada yapıyoruz. O ürünleri kullanıyoruz. Yemeğimizi yapan ekip ile kışlık tarhanamızı, salçamızı, eriştemizi kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde menümüzü hazırlıyoruz' dedi.



Ev hanımlığından aşçılığa



12 yıl önce bir yerde çalışmadığını, ev hanımı olduğunu ama iş ararken bu yarışmadan haberdar olduğunu belirten Aşçı Dürüye Mestanoğlu, 'Bir yerde çalışmıyordum, ev hanımıydım. Böyle bir işe, çalışmaya da çok ihtiyacım vardı. O arada böyle bir yarışma olacağını duydum. Katılıp şansımı denemek istedim. Bir yemek yarışması yapıldı. Yarışma sırasında çok heyecanlıydım. O heyecanımı anlatmam mümkün değil. Yapamayacağımı düşünmüştüm. Yemeğimin beğenilip beğenilmeyeceği konusunda çok heyecanlıydım. Yarışma yapıldı. Yemeklerim çok beğenildi ve birinci oldum. Sağ olsunlar jürimiz yemeğimi çok beğenmiş, bizi bu göreve layık görmüş. 12 yıldır da dolu dolu burada hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyorum' diye konuştu. 'Güzel yemeğin sırrı sevgiden geçiyor'



İyi yemek yapmanın sırrını olarak sevgiyi gösteren Mestanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Tire'nin yerlisiyim. Bir kızım bir oğlum var. İşe girdiğimde çocuklarım çok küçüktü. TOSBİ'deki işim sayesinde çocuklarımı büyüttüm. Çocuklarımı okutmak zorundaydım. Bu nedenle de çalışmak zorundaydım. Çok şükür 12 yıl boyunca buradayım. Çocuklarımı okutup, evlendirdim. Buradaki tüm yemeklerden sorumluyum. Baştan sona kadar takip ediyorum. Yemeklerimin hepsi beğeniliyor. Sarma en çok beğenilen yemeklerimin başında geliyor. Yöresel yemeklerimiz daha çok tercih ediliyor. Güzel yemek yapmanın sırrını hep sorarlar. Ben de hep sevgide derim. Sevgi olduktan sonra devamı geliyor. Güzel yemeğin sırrı da sevgiden geçiyor. İşimi de severek yapıyorum. Sevgi olduktan sonra her şey daha kolay oluyor.