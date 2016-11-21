Evde fenalaşan çocuk, hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşan 9 yaşındaki Yağmur Kaldıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, Kızılay Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Tamer ve Fikriye Kaldıran çiftinin kızı Yağmur Kaldıran, annesiyle gittiği alışverişten döndükten sonra evde fenalaşarak yere yığıldı. Anne Fikriye Kaldıran'ın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle küçük kız ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yağmur Kaldıran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.