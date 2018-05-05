Evde oy kullanacakları aile hekimleri belirleyecek

Sağlık Bakanlığı 24 Haziran'da oy kullanma işlemini engeli ve hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olduğu için yerine getiremeyecek vatandaşların tespiti için aile hekimlerine genelge gönderdi. Genelgeye göre; engeli ve hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olan ve seçimde oy kullanacak olan vatandaşlar, aile hekimleri tarafından tespit edilecek ve seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek

Ali Budak- Sağlık Bakanlığı 24 Haziran'daki seçimlerde oy kullanacak olan engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için ülke çapındaki aile hekimlerine genelge gönderdi. Genelgeye göre, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan 'Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu' ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilirler. 'Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu' ile birlikte 'engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' veya 'hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekecek.

'Her seçimde yapılıyor'

Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye çapındaki aile hekimlerine gönderdiği genelgeyi sorduğumuz İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Dr Murat Pala, 'Bu durum Türkiye vatandaşı olan ve önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşların engellerinin oy kullanmasına engel olmaması için yapılıyor. Her seçimde de yapılır. Bakanlık engelli olduğu için seçim sandığına gidemeyecek olanların belirlenmesini istiyor. Bu insanlarımız belirlenecek ve seyyar seçim sandıkları onlara gidecek. Bu sayede de oylarını kullanabilecekler' diye konuştu.

10 bin civarında hasta

Bu süreçte aile hekimlerinden ise, bilinen engelli ya da yatalak hastaların dışında olan hasta varsa onların da belirlenmesinin istendiğini belirten Pala, şöyle devam etti:' Aile hekimleri aslında tespit yapacak. Bu sayede de vatandaşların vatandaşlık hakkı olan oy verme işlevini yapmaları sağlanacak. İzmir'de seyyar sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı ise tam olarak rakamdan emin değilim ama 10 bin civarında. Bu sayıya ekstra başvuru olursa da aile hekimleri bu sürece dahil olacak. Hekimlerimiz internetten üzerinden bu hastalarımızın yatalak olduğuna dair rapor çıkartacak. Bu raporu da ıslak imzalı olarak vatandaşa verecek. Vatandaş da oy kullanırken bu belgeyi sandık görevlisine verecek. Yani her seçimdeki süreç gibi bir süreç işleyecek. Burada vatandaşların oy kullanması sağlanmaya çalışıyor. Başka da ekstra bir durum yok. Ekstra olan tek şey ise, aile hekimlerinin evde bakım durumu olan vatandaşların dışında bilinmeyen vatandaşların tespit edilmesidir.



Bakanlığın genelgesi

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili duyurusu; Seçmen Kütüğünde engellilik kaydı bulunmayan (görme ve ortopedik) engelli seçmenler 'Engellilik Beyan Formu'nu doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bizzat veya bir yakını tarafından iletebilirler. Seçmen Kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler oylarını aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan 'Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu' ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilirler. 'Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu' ile birlikte 'engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' veya 'hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.

Seçim kurullarında imza yoğunluğu



İzmir'de vatandaşlar, destekledikleri adayların Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için Kültürpark 4 No'lu Hol'e kurulan Konak İlçe Seçim Kurulu'na giderek, imzalarını vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için getirilen 100 bin imza şartı, seçim kurullarını hareketlendirdi. Vatandaşlar, 5- 9 Mayıs tarihleri arasında imza verebilecek. Destekledikleri adayların Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için imza vermek isteyenler, seçim kurullarına akın etti. İzmir'de de birçok kişi, Kültürpark 4 No'lu Hol'e kurulan Konak İlçe Seçim Kurulu'na giderek, imzalarını attı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, Cumhurbaşkanı adayı olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için ilk imzayı atanlar arasında yer aldı. Sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulu'na giderek imzasını veren Mutlu, İzmir'de Perinçek için en az 20 bin imza toplamayı hedeflediklerini söyledi.