Haber Kaynağı: DHA

Suriye'deki iç savaştan kaçarak üç yıl önce Türkiye'ye sığınan ve son bir yıldır İzmir'de yaşayan Suriyeli ailenin evinde elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu geçen 13 Eylül'de yangın çıktı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan Baraa Saber öldü. Aynı yangında ailenin bütün birikimi ve eşyaları da kül oldu. Sokakta kalan ailenin 11 ferdine, komşuları Şehmuz Akgün yardım etti. Geceyi Şehmuz Akgün'ün evinde geçiren aile barınacak yer arayışına girdi.Bu sırada Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Cem Terzi de yardım etmek için aileye ulaştı. Şehmuz Akgün'ün bulduğu dairenin ilk kirası ödendi, aileye koltuk, buzdolabı ve çamaşır makinesi getirildi. Yangında eşini kaybeden Omar Hamandoş, Şehmuz Akgün'ün tercümanlığıyla yaşadıklarını şöyle anlattı:"Üç yıl önce savaştan kaçarak Gaziantep'e geldik. Oradan Hatay'a geçtik. Son bir yıldır İzmir'deyiz. Yangında eşimi kaybettim. Eşyalarımız yandı. Az miktardaki birikimimiz de yandı. Başımıza gelenler Allah'tan. Diyecek bir şeyimiz yok."Komşuları Şehmuz Akgün ise, ailenin zor durumda olduğunu belirterek, "Babaları Mustafa Hamandoş, Ramazan ayında kalp ameliyatı oldu, üç damarı değişti. İlaçları yangında yok oldu. Eşyaları yok. Giyim eşyaları verdiler, üstlerine olmuyor. Evi 400 liraya bir tanıdıktan tuttuk. Şimdilik ilk kirasını Halkların Köprüsü Derneği verdi. 'Sonrası için ne yapılacağına bakacağız' dediler" diye konuştu.Aile, 28 yaşındaki Omar Hamandoş, 24 yaşındaki Ahmed Hamandoş ve 18 yaşındaki Mahmud Hamandoş kardeşlerin gündelik işlerden kazandığı parayla geçinmeye çalışıyor. 13 kişinin yaşadığı evde mutfak, banyo ve tuvalette havalandırma olmadığı için ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çektiklerini de ifade ediyorlar. Başlarını sokacak bir ev bulduklarını için mutlu olduklarını belirten aile üyeleri yine de zor şartlarda ayakta kalmak zorunda olduklarını dile getiriyor.