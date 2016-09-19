19 Eylül 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Evi yanan Suriyelilere yeni ev bulundu

    İzmir'in Basmane Semti'ndeki bir evde çıkan yangında Suriyeli ev kadını 20 yaşındaki Baraa Saber öldü, ailenin 11 üyesi evsiz kaldı. Baraa ile birlikte tüm birikimleri, eşyaları kıyafetlerini de alevlerde kaybeden Suriyeli aile için, Halkların Köprüsü Derneği, aynı mahallede aylık kirası 400 liraya ev buldu. İlk ayın kirasını ödedi, eşya ve gıda maddesi yardımı yaptı

    19 Eylül 2016 Pazartesi 11:04
    Evi yanan Suriyelilere yeni ev bulundu
    Suriye'deki iç savaştan kaçarak üç yıl önce Türkiye'ye sığınan ve son bir yıldır İzmir'de yaşayan Suriyeli ailenin evinde elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu geçen 13 Eylül'de yangın çıktı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan Baraa Saber öldü. Aynı yangında ailenin bütün birikimi ve eşyaları da kül oldu. Sokakta kalan ailenin 11 ferdine, komşuları Şehmuz Akgün yardım etti. Geceyi Şehmuz Akgün'ün evinde geçiren aile barınacak yer arayışına girdi.

    Bu sırada Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Cem Terzi de yardım etmek için aileye ulaştı. Şehmuz Akgün'ün bulduğu dairenin ilk kirası ödendi, aileye koltuk, buzdolabı ve çamaşır makinesi getirildi. Yangında eşini kaybeden Omar Hamandoş, Şehmuz Akgün'ün tercümanlığıyla yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Üç yıl önce savaştan kaçarak Gaziantep'e geldik. Oradan Hatay'a geçtik. Son bir yıldır İzmir'deyiz. Yangında eşimi kaybettim. Eşyalarımız yandı. Az miktardaki birikimimiz de yandı. Başımıza gelenler Allah'tan. Diyecek bir şeyimiz yok."

    Komşuları Şehmuz Akgün ise, ailenin zor durumda olduğunu belirterek, "Babaları Mustafa Hamandoş, Ramazan ayında kalp ameliyatı oldu, üç damarı değişti. İlaçları yangında yok oldu. Eşyaları yok. Giyim eşyaları verdiler, üstlerine olmuyor. Evi 400 liraya bir tanıdıktan tuttuk. Şimdilik ilk kirasını Halkların Köprüsü Derneği verdi. 'Sonrası için ne yapılacağına bakacağız' dediler" diye konuştu.

    Aile, 28 yaşındaki Omar Hamandoş, 24 yaşındaki Ahmed Hamandoş ve 18 yaşındaki Mahmud Hamandoş kardeşlerin gündelik işlerden kazandığı parayla geçinmeye çalışıyor. 13 kişinin yaşadığı evde mutfak, banyo ve tuvalette havalandırma olmadığı için ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çektiklerini de ifade ediyorlar. Başlarını sokacak bir ev bulduklarını için mutlu olduklarını belirten aile üyeleri yine de zor şartlarda ayakta kalmak zorunda olduklarını dile getiriyor.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: İzmirin, Basmane, Semtindeki, Evde, çıkan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Liyakat
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Gaziler Günü zil çalıyor...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Ziraat Bankası afet için borç erteliyor
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Bugün Cerattepe'nin davası var
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz