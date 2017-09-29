Evimize Hoşgeldin Bebek 6000 aileye ulaştı

Bornova Belediyesi'nin Bornova ailesine yeni katılan bireyler için hazırladığı hediye paketi dağıtımları devam ediyor. İçinde fotoğraf albümü, bebek banyo havlusu ve 'Evimize Hoşgeldin Bebek' yazılı zıbının yer aldığı paketler ailelerin beğenisini kazandı. Paketlerden bu güne kadar 6 bin adet dağıtıldı

Bornova Belediyesi, Bornova Ailesi'ne yeni katılan bireyleri de unutmuyor. Yeni doğan bebekler ve ailelerine özel olarak yapılan hatıra niteliğinde hediye paketleri dağıtan belediye, 2016 Mayıs ayından bu yana 6000 adet dağıtım gerçekleştirdi. Evimize Hoşgeldin Bebek paketinin içerisinde, hatıra defteri özelliği taşıyan fotoğraf albümü, bebek banyo havlusu ve üzerinde 'Evimize Hoşgeldin Bebek' yazılı zıbın yer alıyor.

Ürünler kız çocukları için pembe, erkek çocukları için ise mavi olarak tasarlanırken, içerisine konuldukları kutu da dahil her şey çevreye ve bebeğe zarar vermeyen malzemeler ve kumaştan üretildi. Evimize Hoş Geldin Bebek paketini yeni çocuk sahibi olmuş ailelere hediye ettiklerini ifade den Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Doğum heyecanı yaşayan ailelerimize özel bir hatıra kalsın istedik. Bunun için hazırladığımız paketleri Bornova ailemize yeni katılan bireylere hediye ediyoruz' diye konuştu.

