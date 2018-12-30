Evinde çıkan yangında can verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Ömriye Kayacıoğlu (76), gözyaşlarıyla toprağa verildi

Ödemiş'in kırsal Gölcük Mahallesi'nde, Ömriye Kayacıoğlu'na ait, 2 katlı, yığma taş evde dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sararken, yalnız yaşayan Kayacıoğlu, dışarı kaçmak istedi; ancak bahçeye çıkan merdivenlerde yaşamını yitirdi. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, ev ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede, eşarbındaki ve hırkasının kollarındaki yanıklardan alevleri söndürmeye çalıştığı ve panikle dışarı kaçmak istediği anlaşılan Kayacıoğlu'nun, bahçedeki elektrik direğinden merdivenlere sarkan elektrik kablosuna takılarak, düştüğü saptandı. Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Kayacıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Yanarak öldüğü belirlenen Ömriye Kayacıoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Kayacıoğlu'nun cenazesi, ilk olarak oğlu Tevfik Kayacıoğlu'nun Gölcük Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne getirildiğinde Mehmet Kayacıoğlu ve Tevfik Kayacıoğlu, annelerinin tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Burada helallik alınmasının ardından Kayacıoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Gölcük Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kayacıoğlu'nun yakınları, komşuları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Ömriye Kayacıoğlu'nun cenazesi, Gölcük Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.