Evinde fenalaşan genç, hayatını kaybetti

İzmir Karabağlar'da evinde fenalaşan genç öldü

Evinde fenalaşan genç, hayatını kaybetti

İzmir Karabağlar'daki olay dün akşam Gülyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen 19 yaşındaki Muzaffer Pullukçu birden bire fenalaşarak yere düştü. 

Düşme sesini duyan ailesi Pullukçu'nun odasına girdiğinde çocuklarını yerde hareketsiz buldu. Ailesi olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler genci Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların müdahalesi genci kurtarmaya yetmedi. 

19 yaşındaki gencin ölüm nedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ölüm #karabağlar ölüm
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