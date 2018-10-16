Evinde kurduğu düzenekle tabanca üretmiş!

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, evinde kurduğu düzenekle kurusıkıdan dönüştürerek tabanca ürettiği suçlamasıyla tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menemen'de yaşayan S.B'nin (34), evinde kurduğu atölyede kurusıkı tabancaların namlularını açtığı, gerekli tadilatlarını yaparak gerçek tabancaya dönüştürdüğü ve sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
S.B'nin evine düzenlenen operasyonda 23 tabanca, 22 tabanca sürgüsü, 42 namlu ve 621 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.