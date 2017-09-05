Evinde ölü bulunmuştu. Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

İzmir'in Konak İlçesi'nde, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 80 yaşındaki Sümer Uyan'ın altınlarının ve parasının eksik olduğu belirlenince, yapılan araştırmada boğularak ve dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan apartmanın kapıcısının oğlu Halil S. tutuklandı

Olay, geçen Pazar gece saatlerinde Karataş Semti Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Sümer Uyan'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, kadını hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uyan'ın öldüğü belirlendi.



Yakınlarının evdeki bir miktar para ve ziynet eşyasının kayıp olduğunu anlaması üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Bunun üzerine Uyan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Burada yapılan incelemede ise Uyan'ın boğularak ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.



BAŞINA MERMERLE VURDUKTAN SONRA BOĞMUŞ



Cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve evde parmak izi çalışması yapan polis, apartmanın güvenlik kamerasının söküldüğü belirledi. Apartman kapıcısının il dışında olması üzerine polis kapıcının oğlu Halil S.'ye ulaştı. Bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürülen Halil S.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı çapraz sorguya aldı. Çapraz sorguda cinayeti Uyan'ın oturduğu apartmanın 25 yıllık kapıcısının oğlu 29 yaşındaki Halil S.”nin işlediği ortaya çıktı. Halil S.'nin ifadesinde cinayeti borçlarını kapatmak için işlediğini ve yaşlı kadının kafasına mermerle vurup boğduktan sonra altınları ve paraları alarak evden çıktığını itiraf ettiği bilirtildi. Halil S.'nin ifadesi doğrultusunda polis, altınları ve paraları buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil S., tutuklandı.



Çocukları tarafından adli tıp kurumundan cenazesi alınan Sümer Uyan, Karataş Semti'ndeki Hacı Cevat Başçı Camii'nde kılınan namazın ardından Paşaköprü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.