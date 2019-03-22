Evini kütüphaneye dönüştürdü

Ödemiş'te 75 yaşındaki eğitim gönüllüsü Zeki Eker, evinin bir bölümünde çocuklar için kütüphane oluşturdu.

İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Zeki Eker, evine yakın bir noktada küçük bir binada bakkal işletiyor. Üç çocuk ve 6 torun sahibi Eker, yaklaşık 5 yıldan bu yana, satın aldığı veya gönüllülerden temin ettiği kitapları değerlendirmek amacıyla 3 odası bulunan evinin bir bölümünü kütüphane yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 1500 kitabı, odadaki raflara yerleştiren Eker, bu eserleri bir yıldır çocukların kullanımına sunuyor. Mahalledeki çocuklar, bu kitapları Eker'in evindeki kütüphanede okuyabildiği gibi ödünç de alabiliyor. Eker, ilkokula kadar okuyabildiğini ancak eğitime gönülden bağlı olduğunu söyledi.

İmkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatına devam edemediğini vurgulayan Eker, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 yıldan beri devamlı kitaplar aldım. Bu kitapların değerlendirilmesi için evimin bir odasını kütüphaneye dönüştürdüm. Kitapları da çocuklarımızın kullanımına sundum. Mahallemizde yaşayan öğrenciler okul dışındaki boş zamanlarında evimize gelerek kitap okuyor. Ben de evimde kitap okuyan çocuklarımıza çeşitli ikramda bulunuyorum. Evimin kapısını kilitlemeden çocuklarımız kendi evleri gibi odaya girebiliyorlar."

Eker, kitapları ödünç verdiğini dile getirdi.

Onları okurken görmeliyim

Çocukları kitap okurken gördüğünde çok mutlu olduğunu anlatan Eker, "Çok şükür amacıma ulaştım, uzun zamandır bu hayalle yaşıyordum. Kütüphanem sadece çocuklara açık değil, her yaştan vatandaşlarımız rahatlıkla evime gelebilir. Mahallemizdeki çocuklarımızın kitap sevgisini kazanmaları benim için en büyük mutluluk" diye konuştu.

Okuma alışkanlığı kazandırıyor

Ödemişli 14 yaşındaki Musa Şelçik ise boş zamanlarında evdeki kütüphaneden yararlandığını kaydetti. Birçok arkadaşının kütüphaneden ödünç kitap aldığını vurgulayan Şelçik, "Ev ortamındaki kütüphane çok hoşumuza gidiyor. Zeki amca bize ikramda da bulunuyor, bize tavsiyelerde bulunuyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatma Nisa Akçaora da "Ev kütüphane sayesinde daha çok kitap okumaya başladık. Yeni yeni bilgilere ulaşıyoruz. Zeki amca sayesinde mahalledeki çocukların kitap sevgisi daha da arttı" dedi.