Evinin bahçesinden 225 kök hintkeneviri çıktı!

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, anlık bir istihbaratı değerlendirip, 35 yaşındaki K.K.'nin Beydağ ilçesi, Kurudere mevkisindeki evinin bahçesinde hintkeneviri yetiştirdiğini belirleyip, operasyon düzenledi. Evin bahçesinde boyları 2 ile 2.5 metre arasında değişen toplam 225 kök hintkeneviri ele geçirildi. Evin içinde yapılan aramada da plastik turşu bidonu içerisinde 100 gram esrar ele geçirildi. Hintkenevirleri imha edilmek üzere sökülürken K.K., gözaltına alındı. K.K.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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