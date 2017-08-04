Evinin balkonunda intihar etti!

İzmir'in Bornova ilçesinde, akciğerindeki 4 santimlik kitle olduğunu öğrenince bunalıma giren 37 yaşındaki Süleyman Korkmaz, evinin balkonuna kendisini asarak yaşamına son verdi

Olay, bu sabah saatlerinde Çınar Mahallesi 5017 sokakta meydana geldi. İddialara göre, Süleyman Korkmaz yaklaşık bir ay önce çektirdiği röntgen sonrasında akciğerinde 4 santimlik bir kitle saptandığını öğrendi. Bu yüzden bunalıma girdiği öğrenilen Korkmaz, kendini evinin balkonuna kendini astı.



Süleyman Korkmaz'ı ipte asılı halde gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Korkmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Polis intiharla ilgili soruşturma başlattı.