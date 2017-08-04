Evinin balkonundan atlayarak intihar etti!

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Rauf Alper Dülger, 4'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti

Evinin balkonundan atlayarak intihar etti!

Olay, bugün sabah saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi'ndeki Alper Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rauf Alper Dülger, 4'üncü kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Dülger'in kanlar içerisinde yerde yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dülger'in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, Dülger'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar #izmir
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