Evinin terasını kaçak içki imalathanesine çevirmiş!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Salihler Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Ev sahibi H.Y. ve eşi F.Y.'nin evinin terasında kaçak içki üretimi için imalathane kurduğu belirlendi. Yapılan aramada, 40 litre 'boğma' diye adlandırılan ev yapımı rakı, 5 litre viski, boş şişeler, 1 damıtma düzeneği, 1 soğutma tertibatı, 2 adet 125 litrelik plastik varil, 1 sanayi tipi tüplü ocak, 30 kilo ıslanmış kuru üzüm, 15 kilo kuru üzüm ve 2 kilo anason tohumu ele geçirildi. Malzemelere el koyan jandarma, ev sahibini ve eşini gözaltına aldı.
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