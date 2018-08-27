Evinin tuvaletinde ölü bulundu!

İzmir'in Buca ilçesinde, Enis Ayyıldız (45), yalnız yaşadığı evinin tuvaletinde ölü bulundu

Evinin tuvaletinde ölü bulundu!
27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:51

Demir doğrama atölyesi sahibi Enis Ayyıldız işe gitmeyince, çalışanları durumu yakınlarına haber verdi. Bugün saat 13.30 sıralarında Adatepe Mahallesi 3 Sokak'taki eve gelen Ayyıldız'ın ağabeyi, polis ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla içeri girdi. Ayyıldız, evin tuvaletinde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayyıldız'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken, cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #tuvalet ölüm
Önceki Haber
İzmir'de Japonlardan dikkat çeken hareket!
Sonraki Haber
Lunaparkta acı olay!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.