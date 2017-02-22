Evka 3'e yapılacak projenin yarışması sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkapınar'dan sonra metronun son durağı Evka 3’teki otobüs durak ve araç otopark alanının düzenlenmesi için açtığı ulusal mimari proje yarışmasını da sonuçlandırdı. 25 Şubat Cumartesi günü Kültürpark'ta düzenlenecek kolokyumla birlikte yarışmada dereceye giren proje sahiplerine törenle ödülleri verilecek

Kente kazandırılacak mimari eserlerin yarışma yoluyla seçilmesi yöntemini benimseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkapınar “Ulaşım Entegrasyon Merkezi Mimari Proje Yarışması”ndan sonra bir yarışmayı daha sonuçlandırdı. Bornova Evka-3'te, metronun son durağı ile otobüs son durak ve araç otoparkının bulunduğu alanın “Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu” olarak yeniden tasarlanması amacıyla açılan mimari proje yarışması tamamlandı. Görsel ve işlevsel özellikleriyle bölgeye cazibe kazandırması hedeflenen projenin belirlenmesi için düzenlenen yarışmaya ilgi büyük oldu. Başvuruda bulunan 100 eserden 99'u uygun bulunarak değerlendirmeye alındı. 6'sı mansiyon olmak üzere toplam 9 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada Mimar Sıddık Güvendi (Ekip Temsilcisi), Mimar Barış Demir, Mimar Oya Eskin G&uum l;vendi, Peyzaj Mimarı Özge Dominguez Perez ve İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Yılmaz'dan oluşan ekip birinciliği elde etti.



Yarışmada birinci olan projeye 80 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye 40 bin TL; dördüncü, beşinci ve altıncıya ise mansiyon ödülü olarak 30 bin TL verilecek.





Yeni bir yaşam alanı doğacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Evka-3 için açtığı proje yarışmasında, çevreye duyarlı ve çoklu ulaşımın (yaya, bisiklet, otobüs, raylı sistemler) teşvik edilmesi amacıyla “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik” kavramı öne çıkarıldı. Böylece aktarma istasyonunun taşıdığı aktif ulaşım imkanlarının kullanılmasının yanı sıra yaşam, eğlence ve öğrenme alanlarının tasarlanması da öngörüldü. Ayrıca Evka-3 Aktarma İstasyonu ile entegre ve tasarım alanını sınırlayan Cengizhan Caddesi boyunca 2 km’lik güzergah üzerinde güvenli bisiklet yolları oluşturulması hedeflendi. Bu nedenle yarışmacılardan çevre ve iklime duyarlı tasarım çözümlerinin yanı sıra aktif ulaşımı destekleyen, kolay erişilebilen, güvenli ve konforlu yaya bisiklet ağı çöz& uuml;mleri getirmeleri istendi. Yalnızca bir “Aktarma Merkezi” ve bununla entegre bir “Sosyal Merkez” projesi değil, aynı zamanda kentsel alan ve mahalle yaşamıyla bütünleşecek aktif kentsel bir çevre için gerekli önerilerin de geliştirilmesi beklentiler arasındaydı.



Yapılacak “Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu” İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 bin metrekarelik araziyi kapsıyor.





Kolokyum ve ödül töreni



25 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da Kültürpark'taki 1/A ve 1/B hollerinde düzenlenecek kolokyumla birlikte yarışmada dereceye giren proje sahiplerine törenle ödülleri verilecek. Ödüle layık görülen projelere ilişkin detaylı bilgi ise www.izmir.bel.tr adresinde yer alıyor.



Projelerin değerlendirilmesinde Mimar Cem İlhan'ın jüri başkanlığı yaptığı yarışmanın asil jüri üyeliklerini Mimar Devrim Çimen, Mimar Cem İlhan, Mimar Hüseyin Sinan Omacan, Mimar Didem Özdel ve İnşaat Mühendisi Deniz Alkan üstlendi. Mimar Orhan Ersan, Mimar Ülkü İnceköse, İnşaat Mühendisi Necati Atıcı yedek jüri; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Buğra Gökçe, Şehir Plancısı Koray Velibeyoğlu, Mimarlar Odası Şube Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, Peyzaj Mimarı Yeşil Alanlar Şube Müdürü Ayşe Gevrek Gözsoy ve Mimar Ömer Yılmaz ise Danışman Jüri Üyesi olarak görev aldı.





İzmir Büyükşehir Belediyesi Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu



Mimari Proje Yarışması Ödül Listesi



1. Ödül - 14 sıra numaralı proje – rumuz: 17545



Ekip Listesi:



Sıddık Güvendi – Mimar (Ekip Temsilcisi)



Barış Demir – Mimar



Oya Eskin Güvendi –Mimar



Özge Dominguez Perez – Peyzaj Mimarı



Mehmet Ali Yılmaz –İnşaat Mühendisi







Yardımcılar:



Büşra Temiz – Mimar



Ece Abdioğlu- Mimar



Oğuzhan Yılmaz-Öğrenci



Deniz Söy-Öğrenci







2. Ödül - 39 sıra numaralı proje – rumuz: 16092



Ekip Listesi:



Ramazan Avcı – Mimar (Ekip Temsilcisi)



Seden Cinasal Avcı – Mimar



Elvan Ender - Peyzaj Mimarı



Zafer Kınacı – İnşaat Mühendisi







Yardımcılar:



Merve Özduman – Mimar



Mert Doğaray – Öğrenci



Nil Özkır – Öğrenci



Yusra Ekin – Öğrenci



Mustafa Can – Maket







3. Ödül - 36 sıra numaralı proje – rumuz: 72351



Ekip Listesi:



Güven Şener – Mimar (Ekip Temsilcisi)



Şirin Bayram – Mimar



Ayça Yeşim Çağlayan - Peyzaj Mimarı



Ahmet Baran – İnşaat Mühendisi



Yardımcılar:



Mehmet Sümbül



Kaan Kutluer



Sadık Ecer